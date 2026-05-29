Песков позитивно оценил отказ премьера Венгрии поставлять оружие Украине

Кремль позитивно воспринял решение нового премьера Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, позитивно (оцениваем это решение .—"Ъ"). Если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масла в огонь, то это можно только приветствовать»,— отметил господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне господин Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине. После победы на выборах в Венгрии Петер Мадьяр говорил, что страна готова поддерживать с Россией прагматичные отношения из-за зависимости от российского энергетического импорта. Вместе с тем он убежден, что Россия представляет угрозу для безопасности Европы и Венгрии.

