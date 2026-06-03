Мадьяр предложил провести переговоры по Украине в Венгрии

Венгрия могла бы оказать дипломатическую помощь по урегулированию на Украине, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Он также предложил провести в Венгрии переговоры по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а также Венгрия могла бы стать местом для проведения переговоров»,— заявил господин Мадьяр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер Венгрии не считает поставки оружия гарантией безопасности для Украины. По его словам, гарантии может предоставить только международное сообщество. «Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело крупных держав»,— убежден господин Мадьяр.

На прошлой неделе Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Politico писало, что венгерские власти не намерены препятствовать вступлению Украины в Евросоюз (ЕС). Переговоры по этой теме активизировались после того, как ЕС объявил о решении разблокировать активы Венгрии на €16,4 млрд, хотя господин Мадьяр публично исключал взаимосвязь с разблокировкой средств.

Об отношениях Украины и Венгрии — в материале «Ъ» «Власть сменилась, требования остались».