Венгрия выступила против эскалации отношений с Россией

Венгрия приняла к сведению ответное решение России выслать сотрудников посольства Будапешта в Москве, а также генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани, указано в сообщении венгерского МИД. В ведомстве заявили, что Венгрия не хочет эскалации отношений с Россией.

«Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но придерживаемся нашего решения, принятого по соображениям национальной безопасности»,— указано в сообщении МИД Венгрии в соцсети Х. Там подчеркнули, что диппредставительства России в Венгрии продолжат работу в полном объеме.

В сентябре глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке 10 российских дипломатических сотрудников. Их объявили персонами нон грата из-за их «деятельности, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение венгерских властей в МИД России назвали «безосновательными и откровенно недружественными».