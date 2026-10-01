Венгрия выступила против эскалации отношений с Россией
МИД Венгрии: Будапешт не заинтересован в эскалации отношений с Москвой
Венгрия приняла к сведению ответное решение России выслать сотрудников посольства Будапешта в Москве, а также генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани, указано в сообщении венгерского МИД. В ведомстве заявили, что Венгрия не хочет эскалации отношений с Россией.
«Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но придерживаемся нашего решения, принятого по соображениям национальной безопасности»,— указано в сообщении МИД Венгрии в соцсети Х. Там подчеркнули, что диппредставительства России в Венгрии продолжат работу в полном объеме.
В сентябре глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке 10 российских дипломатических сотрудников. Их объявили персонами нон грата из-за их «деятельности, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение венгерских властей в МИД России назвали «безосновательными и откровенно недружественными».
Ответная высылка работает по принципу взаимности: после решения одной стороны другая отвечает аналогичным ограничением для ее дипломатических сотрудников. Сохранение Венгрией первоначального решения означает продолжение этого обмена мерами, но само по себе не означает разрыва дипломатических отношений.
Полный разрыв наступил бы при закрытии посольств и дипломатических миссий обеих стран. При этом российские диппредставительства в Венгрии, согласно заявлению венгерского МИДа, должны продолжить работу в полном объеме, поэтому нынешняя ситуация ограничивается сокращением дипломатического присутствия, а не прекращением каналов официальных контактов.