Новое наводнение в Непале смыло несколько мостов и десятки домов

По словам специалистов, естественная плотина образовалась какое-то время назад из-за схода горных масс в узком ущелье, по которому протекает Будхи-Гандаки. НПод сильным давлением накопившейся воды плотину прорвало и мощный поток устремился вниз по течению. За два часа уровень воды в реке на одном из участков поднялся с 2 м до 8,5 м. Власти региона успели разослать экстренное предупреждение жителям за 20–30 минут до прихода потока, что позволило многим людям подняться на возвышенные места. Всего в пострадавшем районе проживает около 200 тыс. человек. Среди уничтоженных объектов — мост Бейли, который использовался строителями ГЭС для транспортировки материалов и техники, а также несколько подвесных мостов. Повреждены линии электропередачи и инфраструктура связи вдоль реки.