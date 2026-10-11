Новое наводнение в Непале смыло несколько мостов и десятки домов
11.10.2026, 19:12
В Непале из-за прорыва естественной плотины на реке Будхи-Гандаки произошло наводнение. Вышедшая из берегов река смыла по пути несколько мостов, десятки жилых домов и строений, а также разрушила лагерь строителей ГЭС. «Би-би-си» сообщает о спасении около 50 человек, живших на берегах Будхи-Гандаки. Поступает информация о пяти пропавших без вести.
По словам специалистов, естественная плотина образовалась какое-то время назад из-за схода горных масс в узком ущелье, по которому протекает Будхи-Гандаки. НПод сильным давлением накопившейся воды плотину прорвало и мощный поток устремился вниз по течению. За два часа уровень воды в реке на одном из участков поднялся с 2 м до 8,5 м. Власти региона успели разослать экстренное предупреждение жителям за 20–30 минут до прихода потока, что позволило многим людям подняться на возвышенные места. Всего в пострадавшем районе проживает около 200 тыс. человек. Среди уничтоженных объектов — мост Бейли, который использовался строителями ГЭС для транспортировки материалов и техники, а также несколько подвесных мостов. Повреждены линии электропередачи и инфраструктура связи вдоль реки.
В Непале несколько дней назад завершились поиски погибших в результате наводнения на севере страны, которое произошло в конце августа. Официальное число погибших 1455 человек. По меньшей мере 5285 человек считаются пропавшими без вести.