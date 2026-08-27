Стихия собрала жертвы

На границу Непала с Тибетом обрушилось самое разрушительное с 2015 года наводнение. По последним данным, его жертвами стали больше 160 человек. Еще более 800 числятся пропавшими без вести. Среди них минимум четыре россиянина, рассказали в дипмиссии. На территории Китая недалеко от границы с Непалом также пропали двое граждан, рассказали в посольстве России в Пекине. Местонахождение еще троих человек там устанавливают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Судя по кадрам, утро 26 августа в высокогорном районе Непала Расува, на который пришелся основной удар, ничего не предвещало. Светило солнце, туристы отправились по достопримечательностям, местные ушли на работу, дети — в школы. Паника началась внезапно. Шум воды сперва был едва слышен, но буквально за пару минут развернулась настоящая катастрофа.

На кадрах видно, как под воду уходят невысокие дома, мощный поток вперемешку с грязью и камнями сбивает массивные мосты как пластмассовые игрушки, смывает улицы и утаскивает за собой людей, автобусы и грузовики. В регионе пострадали 14 гидроэнергетических проектов. По предварительной оценке министерства инфраструктуры, ущерб исчисляется минимум $1 млрд.

В спасательной операции задействованы больше десятка вертолетов, но их не хватает. Кроме того, даже с воздуха до Расува сложно добраться из-за непогоды и сложного рельефа. Пока же жители пытаются укрыться в руинах, рассказал NDTV один из местных:

«Наводнение разрушило мой дом. Я учитель, утром пошел на работу, но директор школы сказал, что в стране беда, и всех отпустил. По дороге домой нашел своих коров под грудами мусора. К счастью, дома никого не было — дети ушли в школу, жена на работу. Мой дом смыло, земля стала болотом, я все потерял. Нам положена компенсация, идет дождь, негде спрятаться, нам срочно нужна помощь».

Предварительно, катастрофу в регионе вызвало землетрясение магнитудой 4,4. В результате огромная масса льда, снега и камней рухнула в русло реки Лхенде-Кхола. Затор вызвал резкий подъем воды, который устремился вниз по течению. Селевой поток достиг и погранпункта «Гьиронг» в Тибетском автономном районе Китая, сообщало «Синьхуа». Там перекрыты дороги, нарушена связь и нет электричества, продолжает корреспондент CNN из Гонконга Гэйдж Гулдинг:

«На видео видно, как вода накрывает пяти- или шестиэтажное здание. Множество туристических автобусов вода отбрасывает в сторону как игрушечные машинки. Землетрясение вызвало оползень, перекрывший русло реки, и на деревни хлынул поток воды. Это практически ущелье, воде некуда деться, кроме как унести все на своем пути».

Это не первое смертоносное наводнение в регионе, отмечает корреспондент «Би-би-си» в Нью-Дели Азадех Мосири:

«Расува — отдаленный регион к северу от Катманду. Истинные масштабы катастрофы и число жертв мы сможем оценить только в ближайшие дни, учитывая, как сложно туда добраться. В 2025 году на китайской стороне сошел ледник — погибли 18 человек. В этот раз власти опасаются, что жертв может быть значительно больше. Многие живут рядом с руслами рек, риск есть всегда. Полиция не может связаться с десятками своих сотрудников в регионе, там же проезжает много грузовиков, их водители тоже числятся пропавшими без вести».

Власти и полиция рекомендовали пострадавшим разводить костры, чтобы спасатели могли заметить дым. Как отмечает Kathmandu Post, многие из пропавших без вести — это паломники, направлявшиеся к горе Кайлас через погранпост «Расувагадхи». Стихия обрушилась на него почти сразу после открытия.

Фотогалерея Разрушения после масштабного наводнения в Непале Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува Фото: Niranjan Shrestha / AP Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшая на руках у спасателей Фото: Niranjan Shrestha / AP Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий Фото: Niranjan Shrestha / AP Местный житель на веранде своего дома Фото: Niranjan Shrestha / AP Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненого эвакуируют из затопленного региона Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненых доставляют в больницы на вертолетах Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Следующая фотография 1 / 15 Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува Фото: Niranjan Shrestha / AP Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшая на руках у спасателей Фото: Niranjan Shrestha / AP Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий Фото: Niranjan Shrestha / AP Местный житель на веранде своего дома Фото: Niranjan Shrestha / AP Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненого эвакуируют из затопленного региона Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненых доставляют в больницы на вертолетах Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Смотреть

Екатерина Вихарева