В Непале завершили поиски жертв и пропавших без вести при наводнении

Власти Непала объявили о завершении поисково-спасательной операции на севере страны, сообщает агентство Reuters. В конце августа обвал ледника на границе с Китаем вызвал наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 1455 человек.

Глава Национального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Непала Фаниндра Паудель сообщил агентству о переходе «от этапа поиска и спасания к этапу восстановления». Всего спасены почти 13,8 тыс. человек. По меньшей мере 5285 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам чиновника, уже рассматривается вопрос о том, как юридически объявить пропавших без вести погибшими, чтобы позволить их семьям или родственникам выполнить страховые, банковские и другие юридические формальности.

Руководитель Национального управления по уменьшению опасности стихийных бедствий Дхарам Радж Упрети заявил, что экстренные спасательные работы будут проводиться в случае необходимости.

26 августа в приграничном с Тибетом районе Непала произошло катастрофическое наводнение, спровоцированное обвалом части ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Были разрушены 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты, фермы и населенные пункты.

24 сентября премьер-министр Непала Балендра Шах, выступая на Генассамблее ООН, дал понять, что страна остро нуждается в увеличении международной помощи для ликвидации последствий. По данным правительства страны, потребности в средствах на восстановление оцениваются в $4,78 млрд — это около 12% ВВП страны. Только на ремонт энергообъектов и электросетей потребуется $2,58 млрд. Эти средства Непал пока найти не может.

Эрнест Филипповский