В Непале завершили поиски жертв и пропавших без вести при наводнении
Власти Непала объявили о завершении поисково-спасательной операции на севере страны, сообщает агентство Reuters. В конце августа обвал ледника на границе с Китаем вызвал наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 1455 человек.
Глава Национального оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Непала Фаниндра Паудель сообщил агентству о переходе «от этапа поиска и спасания к этапу восстановления». Всего спасены почти 13,8 тыс. человек. По меньшей мере 5285 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По словам чиновника, уже рассматривается вопрос о том, как юридически объявить пропавших без вести погибшими, чтобы позволить их семьям или родственникам выполнить страховые, банковские и другие юридические формальности.
Руководитель Национального управления по уменьшению опасности стихийных бедствий Дхарам Радж Упрети заявил, что экстренные спасательные работы будут проводиться в случае необходимости.
26 августа в приграничном с Тибетом районе Непала произошло катастрофическое наводнение, спровоцированное обвалом части ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Были разрушены 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты, фермы и населенные пункты.
24 сентября премьер-министр Непала Балендра Шах, выступая на Генассамблее ООН, дал понять, что страна остро нуждается в увеличении международной помощи для ликвидации последствий. По данным правительства страны, потребности в средствах на восстановление оцениваются в $4,78 млрд — это около 12% ВВП страны. Только на ремонт энергообъектов и электросетей потребуется $2,58 млрд. Эти средства Непал пока найти не может.
Переход к восстановлению в Непале будет проходить при еще не завершенной оценке ущерба. Министр финансов страны оценивал потребность в $4–5 млрд, но называл эту сумму приблизительной, поскольку оценка ущерба и потерь продолжается. Поэтому окончательный масштаб реконструкции и потребность в средствах пока могут измениться.
У разрушенных энергетических объектов последствия имеют и гуманитарное измерение: среди пропавших числятся 933 сотрудника ГЭС Trishuli-3A. Работы на подобных объектах осложнялись не только завалами, но и скоплениями жидкой грязи, которую приходилось откачивать насосами. В конце августа власти также предупреждали о сохранявшемся риске нового наводнения из-за уровня воды в горных озерах выше по течению.