Посол России в Черногории рассказал о помощи основателю «Рыбаря» при задержании
11.10.2026, 18:26
В разрешении ситуации с задержанием участников проекта «Рыбарь» в Черногории активно участвовало российское посольство. Об этом «Ъ» рассказали в диппредставительстве.
«Когда узнали о задержании, сразу же направили запросы черногорской стороне с требованием сообщить о причинах, на основании которых к пяти россиянам применены меры принудительного характера, а также немедленно обеспечить консульский доступ к ним», — сообщил посол Александр Лукашик. По его словам, дипломаты отслеживали транспортировку россиян из Котора в Подгорицу, а затем помогали оформлять документы для вылета в Белград.
Основателя проекта Рыбарь Михаила Звинчука, его супругу и еще троих сотрудников проекта задержали в городе Рисан 9 октября. Они готовили сюжет о подготовке Черногории ко вступлению в ЕС. В МВД Черногории заявили, что задержанные представляют угрозу для страны. 11 октября участники россияне вернулись в Москву.