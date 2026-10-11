Посол России в Черногории рассказал о помощи основателю «Рыбаря» при задержании

«Когда узнали о задержании, сразу же направили запросы черногорской стороне с требованием сообщить о причинах, на основании которых к пяти россиянам применены меры принудительного характера, а также немедленно обеспечить консульский доступ к ним», — сообщил посол Александр Лукашик. По его словам, дипломаты отслеживали транспортировку россиян из Котора в Подгорицу, а затем помогали оформлять документы для вылета в Белград.