«Главное для премьера — удержать Черногорию на пути в ЕС»

Когда узнали о задержании, сразу же направили запросы черногорской стороне с требованием сообщить о причинах, на основании которых к пяти россиянам применены меры принудительного характера, а также немедленно обеспечить консульский доступ к ним. Одновременно оперативно установили место их содержания под стражей — оказалось, что задержанные находятся в Которе,— предупредили черногорских представителей о направлении российского дипломата для встречи с соотечественниками. Потом в контакте с полицией плотно отслеживали их переезд из Котора в Подгорицу. Встретили в столичном аэропорту и оказали помощь в беспрепятственном оформлении документов для их вылета в Белград.