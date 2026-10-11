«Главное для премьера — удержать Черногорию на пути в ЕС»
11.10.2026, 15:03
О скандале с задержанием и депортацией группы «Рыбаря» в эксклюзивном блицинтервью корреспонденту “Ъ” на Балканах Геннадию Сысоеву рассказал посол РФ в Черногории Александр Лукашик.
— Как вы оцениваете случившееся?
— Разрешение нашим согражданам на посещение страны, а потом их задержание, конфискация профессионального оборудования и мобильных устройств и в итоге решение о высылке без каких-либо разъяснений вызывают крайнее удивление. Формальных обвинений против них выдвинуто не было. О том, что, возможно, кто-то черногорцам «подсказал», как им следует действовать, судить не берусь.
— Зачем, по вашему мнению, черногорское правительство подняло весь случай на столь высокий политический уровень?
— Трудно объяснить, чем обусловлен комментарий премьера Милойко Спаича. Не исключено, что он просто воспользовался случаем, чтобы еще раз публично продемонстрировать, что при любых обстоятельствах главное для него — удержать Черногорию на пути к членству в ЕС.
— Вам пришлось лично активно поучаствовать в разрешении ситуации с задержанием россиян, за что они потом особо благодарили посольство. Как все происходило?
— В разрешении ситуации активно участвовало все посольство, а там по-прежнему работают всего два дипломатических сотрудника, включая посла.
Когда узнали о задержании, сразу же направили запросы черногорской стороне с требованием сообщить о причинах, на основании которых к пяти россиянам применены меры принудительного характера, а также немедленно обеспечить консульский доступ к ним. Одновременно оперативно установили место их содержания под стражей — оказалось, что задержанные находятся в Которе,— предупредили черногорских представителей о направлении российского дипломата для встречи с соотечественниками. Потом в контакте с полицией плотно отслеживали их переезд из Котора в Подгорицу. Встретили в столичном аэропорту и оказали помощь в беспрепятственном оформлении документов для их вылета в Белград.