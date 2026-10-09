Тревога кормит аптеку

Директор «Клиники доказательной психотерапии "Метод"» Евгений Бондарь отмечает, что продажи фиксируют лишь число граждан, сумевших дойти до врача и аптеки, в то время как фактическая распространенность аффективных расстройств могла оставаться стабильной на протяжении лет. «Если попытаться ранжировать драйверы рынка, то на первое место я бы поставил увеличение продолжительности терапии. Вторым фактором выступает расширение показаний, когда антидепрессанты назначаются при широком спектре смежных состояний, а третьим — приток новых пациентов. Цена — влияет в последнюю очередь, поскольку дешевые препараты как были, так и остаются»,— поделился господин Бондарь.