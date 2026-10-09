Тревога кормит аптеку
Продажи антидепрессантов на юге России выросли на треть
09.10.2026, 15:26
В ряде южных регионов страны продажи антидепрессантов в количественном выражении выросли за семь месяцев 2026 года на 29–40%, в денежном — на 34–51%. Профильные специалисты связывают такую динамику с ростом выявляемости патологий и переходом к более продолжительным курсам терапии, а также с преодолением психологического барьера перед психиатром. Врачи констатируют омоложение аудитории клиник и предостерегают людей от самолечения.
В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области и Адыгее за семь месяцев 2026 года продажи антидепрессантов (АТС-группа N06A) в аптеках увеличились на 46,5% в денежном выражении — до 1,29 млрд руб. против 881,1 млн руб. годом ранее. В натуральном выражении рост оказался менее заметным и составил 33,9% — до 1,34 млн упаковок. Об этом «Review Юг России» сообщили в маркетинговом агентстве DSM Group.
Наиболее существенный прирост в денежном выражении зафиксирован в Краснодарском крае. Здесь за период с января по июль 2026 года аптечные сети реализовали 651,5 тыс. упаковок антидепрессантов на сумму 674,1 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (445,4 млн руб. и 466,6 тыс. упаковок) емкость рынка на Кубани увеличилась на 51% в деньгах и на 40% в натуральном выражении.
Ростовская область продемонстрировала рост аптечных продаж антидепрессантов на 41% в денежном выражении (до 398,8 млн руб.) и на 28% в упаковках (до 426,1 тыс. шт.). В Республике Адыгея объем рынка достиг 41,9 млн руб., что на 34% выше показателей января—июля 2025 года в деньгах и на 29% — в упаковках (42,4 тыс. шт.). В Ставропольском крае выручка аптек от реализации антидепрессантов за семь месяцев выросла на 44%, составив 175,8 млн руб. (221,8 тыс. упаковок, +31%).
В структуре брендовых предпочтений на южном рынке сформировалась четкая группа лидеров. Так, на Кубани, в Ростовской области и в Ставропольском крае первую строчку по объему выручки занимает антидепрессант «Триттико» (тразодон), формирующий от 8,8 до 12,3% локальных рынков. В Адыгее первое место удерживает «Ципралекс» (эсциталопрам) с долей 13,8% в общем объеме денежных продаж. Также в топ-5 по всем южным субъектам РФ стабильно входят бренды «Велаксин» (венлафаксин), «Дулоксента» (дулоксетин) и «Феварин» (флувоксамин). На Ставрополье в пятерку лидеров дополнительно входит «Золофт» (сертралин) с долей 7,2%.
Показатель дошедших до аптеки
Главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр здоровья», к. м. н. Игорь Новицкий отмечает, что динамика аптечных продаж напрямую коррелирует с реальной амбулаторной практикой, где фиксируется рост как первичных, так и повторных обращений. По его оценке, восходящий тренд обусловлен повышением выявляемости тревожно-депрессивных состояний, постепенным преодолением страха перед психиатрической помощью и более последовательным соблюдением длительных терапевтических схем.
«Продажи препаратов — косвенный показатель: антидепрессанты назначают не только при депрессии, но и при тревожных, панических, обсессивно-компульсивных расстройствах и посттравматических состояниях. Рост показателей означает одновременно и лучшее выявление расстройств, и большую приверженность лечению, когда пациент не прекращает терапию самовольно после первых признаков улучшения»,— прокомментировал господин Новицкий.
Врач-психиатр Клиники Глазуновой Александр Корелов связывает динамику с повышением уровня психообразования населения и изменением самой структуры терапевтических назначений. По его наблюдениям, социум начал воспринимать аффективные расстройства не как личностную слабость, а как системные биологические нарушения, требующие медикаментозного вмешательства.
«В обществе стало больше понимания, что антидепрессанты — это большая группа препаратов, химический состав и механизмы действия которых направлены на выравнивание болезненно сниженного настроения, состояния человека. При этом рост продаж антидепрессантов лишь частично отражает реальное увеличение числа заболевших, в большей степени он связан со снижением уровня стигматизации и улучшением диагностирования»,— заявил господин Корелов.
Директор «Клиники доказательной психотерапии "Метод"» Евгений Бондарь отмечает, что продажи фиксируют лишь число граждан, сумевших дойти до врача и аптеки, в то время как фактическая распространенность аффективных расстройств могла оставаться стабильной на протяжении лет. «Если попытаться ранжировать драйверы рынка, то на первое место я бы поставил увеличение продолжительности терапии. Вторым фактором выступает расширение показаний, когда антидепрессанты назначаются при широком спектре смежных состояний, а третьим — приток новых пациентов. Цена — влияет в последнюю очередь, поскольку дешевые препараты как были, так и остаются»,— поделился господин Бондарь.
КПТ-психолог и магистр психологии Илья Кутнюк считает, что рост продаж антидепрессантов демонстрирует объем потребления медикаментов и динамику цен, а не прямой суточный всплеск заболеваемости. Разница между объемом продаж в денежном выражении и в натуральном, по его словам, наглядно иллюстрирует, что увеличение обусловлено суммой факторов: снижением стигматизации, длительностью терапевтических курсов и изменением стоимости. «Если человек, годами живший с тяжелыми симптомами, доходит до врача и получает адекватное лечение, сам по себе рост потребления препаратов нельзя считать негативным трендом»,— констатировал господин Кутнюк.
Депрессия молодеет
Психиатры обращают внимание на продолжающееся «омоложение» аудитории клиник и преодоление психологического барьера перед психиатрами. Александр Корелов подчеркивает, что при обращении за помощью цена препаратов для пациентов, как правило, отходит на второй план. Но самостоятельный подбор фармакотерапии без участия профильного специалиста по-прежнему сопряжен с высоким риском ухудшения состояния.
Игорь Новицкий также отмечает, что в клинической практике наблюдается «омоложение» пациентов с диагностированными тревожными и депрессивными состояниями, включая подростков, а также постепенное преодоление психологического барьера со стороны мужчин.
При этом эксперт предостерег от попыток самолечения и бесконтрольного приема психофармакотерапии по советам из интернета, подчеркнув, что выбор конкретного препарата требует учета сопутствующих патологий и обязательного контроля со стороны врача.
По словам Евгения Бондаря, сегодня основную массу формируют граждане в возрасте от 25 до 35 лет, а среди клиентов возросла доля мужчин, приходящих на приемы без стороннего побуждения. Говоря о рисках бесконтрольного применения психофармакотерапии, эксперт отмечает, что самостоятельный подбор препаратов по советам знакомых неизбежно приводит либо к быстрому отказу от лечения из-за побочных эффектов на старте, либо к многолетнему необоснованному приему неадекватных дозировок.