Спрос на антидепрессанты на Кубани вырос почти в 1,5 раза в начале года

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года было реализовано 264 тыс. упаковок антидепрессантов, что на 41% превышает показатель аналогичного периода 2025 года (186,7 тыс.), сообщили «РБК Краснодар» в DSM Group. Средневзвешенная цена одной упаковки увеличилась на 15% и составила около 1 тыс. руб.

В денежном выражении объем рынка антидепрессантов в регионе вырос на 62% и достиг 274,8 млн руб. В структуре продаж лидируют препараты «Триттико» (11,4%), «Ципралекс» (11,2%), «Велаксин» (10,7%), «Дулоксента» (9,9%) и «Феварин» (7,2%).

По данным аналитиков, Кубань показала наиболее высокую динамику роста продаж антидепрессантов в упаковках среди регионов юга России. Для сравнения, в Ростовской области показатель увеличился на 13% (до 161,5 тыс. упаковок), в Ставропольском крае — на 16% (до 83,5 тыс. упаковок).

В целом по России спрос на антидепрессанты в 2025 году вырос на 24%, достигнув 22,3 млн упаковок на сумму 20,5 млрд руб., что стало максимальной динамикой после 2022 года.

Эксперты связывают рост потребления с изменением отношения к вопросам ментального здоровья и расширением практики назначения соответствующей терапии. По их оценкам, пациенты чаще обращаются за медицинской помощью при симптомах депрессии, а сами препараты постепенно теряют выраженную стигматизацию. Участники рынка допускают сохранение тенденции в ближайшие годы и рост объема рынка до уровня свыше 30 млрд руб.

Вячеслав Рыжков