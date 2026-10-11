Жога поздравил Уралвагонзавод с 90-летием

Он напомнил, что за годы работы предприятие произвело более 100 тыс. единиц бронетехники и свыше 1 млн единиц подвижного состава. В годы Великой Отечественной войны на заводе собирали танки Т-34. Сейчас предприятие выпускает, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, а также боевые машины и инженерную технику, которые применяются в зоне специальной военной операции.