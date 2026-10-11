Жога поздравил Уралвагонзавод с 90-летием
11.10.2026, 10:36
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил нижнетагильский Уралвагонзавод с 90-летием. В своем обращении он отметил вклад предприятия в развитие отечественного машиностроения и производство военной техники.
Он напомнил, что за годы работы предприятие произвело более 100 тыс. единиц бронетехники и свыше 1 млн единиц подвижного состава. В годы Великой Отечественной войны на заводе собирали танки Т-34. Сейчас предприятие выпускает, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, а также боевые машины и инженерную технику, которые применяются в зоне специальной военной операции.
Отдельно Артем Жога отметил работу предприятия по совершенствованию техники с учетом боевого опыта, в том числе усилению защиты и внедрению средств противодействия беспилотникам.
Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Концерн УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.