Глава Минпромторга Алиханов поздравил Уралвагонзавод с 90-летием

«У предприятия восемь государственных наград. УВЗ первым в России получил почетный знак "За успехи в труде". Именно здесь в годы Великой Отечественной войны было выпущено свыше 25 тысяч танков — больше, чем во всей фашистской Германии. Здесь поставлен мировой рекорд по выпуску вагонов за год. Именно здесь сегодня производят вагоны и цистерны, которые везут важнейшие грузы по железной дороге от Калининграда до Владивостока, и бронемашины, которые отлично показывают себя при выполнении боевых задач в зоне спецоперации»,— отметил Денис Паслер.