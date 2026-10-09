Глава Минпромторга Алиханов поздравил Уралвагонзавод с 90-летием
09.10.2026, 13:57
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил Уралвагонзавод (УВЗ; входит в «Ростех») в Нижнем Тагиле в преддверии 90-летия предприятия. Вместе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером он осмотрел производственные цеха и поздравил работников с юбилеем, сообщили в пресс-службе УВЗ.
Министру показали цикл сборки бронетехники и рассказали, как ведутся работы по выпуску и непрерывному совершенствованию танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» и других изделий для армии.
«У предприятия восемь государственных наград. УВЗ первым в России получил почетный знак "За успехи в труде". Именно здесь в годы Великой Отечественной войны было выпущено свыше 25 тысяч танков — больше, чем во всей фашистской Германии. Здесь поставлен мировой рекорд по выпуску вагонов за год. Именно здесь сегодня производят вагоны и цистерны, которые везут важнейшие грузы по железной дороге от Калининграда до Владивостока, и бронемашины, которые отлично показывают себя при выполнении боевых задач в зоне спецоперации»,— отметил Денис Паслер.
Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.
Господин Алиханов поздравил коллектив предприятия и зачитал обращение первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. «Уверен, что ваш научно-технический потенциал, внедрение передовых технологий, опыт разработчиков и инженеров позволят успешно справиться со всеми поставленными задачами»,— сказал министр.
В ходе мероприятия медалью Минпромторга России «Трудовая доблесть» наградили ведущего специалиста предприятия по охране труда. Еще 15 работников получили почетные грамоты министерства. Завершилась программа посещением музея бронетанковой техники, где министру представили уникальную коллекцию бронемашин.