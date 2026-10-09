Владимир Путин поздравил Уралвагонзавод с 90-летием
09.10.2026, 15:33
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Уралвагонзавода (УВЗ; входит в «Ростех») в Нижнем Тагиле с 90-летием предприятия. Телеграмма опубликована 9 октября на сайте Кремля.
Глава государства отметил вклад завода в развитие отечественной промышленности и оборонного комплекса. Он также подчеркнул роль Уралвагонзавода в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. «В годы Великой Отечественной войны во многом благодаря самоотверженности заводчан, их глубокому пониманию значимости стоящих перед ними задач в кратчайшие сроки был налажен выпуск танков, прежде всего знаменитого Т-34, бронекорпусов для штурмовиков Ил-2, других видов боевой техники»— говорится в поздравлении.
Президент отметил, что сегодня коллектив предприятия продолжает профессиональные традиции. «На основе передовых научных и управленческих решений вы четко и своевременно исполняете гособоронзаказ, создаете современные образцы военной и специальной техники, которая помогает нашим героям с честью выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции, производите высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию гражданского назначения»,— добавил президент.
Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.
Ранее сообщалось, что Уралвагонзавод посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Вместе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером он осмотрел производственные цеха и поздравил работников с юбилеем.