Владимир Путин поздравил Уралвагонзавод с 90-летием

Глава государства отметил вклад завода в развитие отечественной промышленности и оборонного комплекса. Он также подчеркнул роль Уралвагонзавода в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. «В годы Великой Отечественной войны во многом благодаря самоотверженности заводчан, их глубокому пониманию значимости стоящих перед ними задач в кратчайшие сроки был налажен выпуск танков, прежде всего знаменитого Т-34, бронекорпусов для штурмовиков Ил-2, других видов боевой техники»— говорится в поздравлении.