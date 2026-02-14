Зеленский согласился провести выборы на Украине при условии перемирия с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны готовы провести выборы, если будет достигнуто прекращение огня с Россией как минимум на два месяца. Это время необходимо для того, чтобы обеспечить безопасное проведение голосования, пояснил украинский президент. Он рассчитывает, что США окажут давление на Россию для заключения перемирия.

«Президент (США Дональд“.—Ъ”) Трамп может надавить на (президента России Владимира.—“Ъ”) Путина, обеспечить прекращение огня, и наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы. Если американцам нужны выборы на Украине, и если россиянам нужны выборы на Украине — мы открыты к этому»,— сказал господин Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский добавил, что чувствует «небольшое давление» со стороны президента США. Тот 13 февраля заявил, что президент Украины не должен упускать «отличную возможность» заключить мир с Россией. «Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России»,— сказал господин Зеленский.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Новое голосование должны были провести в марте 2024 года, но из-за объявленного в стране военного положения выборы перенесли на неопределенный срок. По информации Financial Times, США потребовали от Украины провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией до 15 мая.