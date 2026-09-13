Трамп потребовал от президента Украины прекратить удары по НПЗ в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины должны прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Заявление прозвучало в ходе визита в Ирландию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не стоит бить по дизельному топливу»,— заявил господин Трамп (цитата по Reuters).

Он также высказал мнение, что такие атаки усугубляют дефицит топлива на мировом рынке.

11 сентября Reuters сообщал, что средняя стоимость одного галлона (около 3,7 л) дизельного топлива в США впервые превысила $6. Год к году цены на дизель в США выросли примерно на 60%.