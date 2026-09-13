Трамп потребовал от президента Украины прекратить удары по НПЗ в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины должны прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Заявление прозвучало в ходе визита в Ирландию.
Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не стоит бить по дизельному топливу»,— заявил господин Трамп (цитата по Reuters).
Он также высказал мнение, что такие атаки усугубляют дефицит топлива на мировом рынке.
11 сентября Reuters сообщал, что средняя стоимость одного галлона (около 3,7 л) дизельного топлива в США впервые превысила $6. Год к году цены на дизель в США выросли примерно на 60%.
Удары по НПЗ сокращают не только выпуск на самом предприятии, но и доступные для экспорта объемы дизтоплива, что способно приводить к краткосрочной разбалансировке региональных рынков. Масштаб влияния виден по прошлым эпизодам: в марте 2024 года загрузка установок первичной переработки российских НПЗ за неделю 14–20 марта была на 7,5% ниже, чем в первой половине месяца, а удар по заводу ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде остановил его крупнейшую установку первичной переработки и вдвое снизил мощности предприятия; всего за тот месяц атакам подверглись более десяти российских НПЗ.
Особенно чувствителен сегмент бензина: по данным на март 2025 года, профицит внутреннего производства в России невелик, а по высокооктановым маркам АИ-95 и выше производство соответствует спросу без существенного запаса прочности, поэтому каждая аварийная остановка способна вызвать рост цен. При этом физического дефицита топлива в России на тот момент не было, а февральский рост цен носил скорее панический характер на фоне нескольких аварийных остановок.
Для Вашингтона дополнительным риском были ответные действия России: еще в марте 2024 года, по данным FT, в США опасались, что Россия в ответ на атаки Украины может повлиять на объемы поставок по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, через который казахстанская нефть поступает на мировой рынок и которым пользуются западные компании, включая ExxonMobil и Chevron; в 2022 году Россия уже ненадолго перекрывала отгрузку по этому маршруту.