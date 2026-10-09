Главные новости за 9 октября. Ростов-на-Дону и область
09.10.2026, 21:19
На Дону остановился рост цен на грузоперевозки и сельхозпродукцию. Индекс цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутреннем рынке Ростовской области, в августе 2026 года составил 99,4% к июлю, что соответствует снижению на 0,6%.
Ростовская область производит более 80% зерноуборочных комбайнов, выпускаемых в России. На регион приходится 60% выпуска магистральных электровозов, свыше 28% оборудования для труб и бурения скважин и более 25% оборудования для ядерных реакторов.
С начала 2026 года сельхозпроизводители Ростовской области отгрузили около 400 тыс. т зерна по каспийскому направлению. Этот маршрут используют на фоне ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Заполняемость индустриальных парков Ростовской области достигла 90%. Развитие индустриальных парков в Ростовской области преимущественно обеспечивается частными инвестициями.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Донского государственного ветеринарного референтного центра. Учреждение просило признать незаконным отказ Ростовского УФАС включить ООО «НПП „Экобаланс“» в реестр недобросовестных поставщиков после того, как компания отказалась от контракта на проекты санитарно-защитных зон сибиреязвенных захоронений.
Угольное предприятие в Ростовской области лишилось права эксплуатировать ряд подземных объектов на срок 90 суток. Соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд, привлекший ООО «Шахта Октябрьская-Южная» к административной ответственности за несоблюдение норм промышленной безопасности.
Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения заявление УБРиР о признании банкротом эмиратского холдинга Hakan Holdings Limited на сумму 1,86 млрд рублей из-за формальных нарушений при подаче документов.