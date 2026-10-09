«Рыбаря» депортируют из Черногории как угрозу нацбезопасности
09.10.2026, 21:03
Власти Черногории признали главу популярного (1,3 млн подписчиков) Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и четырех его спутников, готовивших сюжет о евроинтеграции страны, угрозой нацбезопасности. Задержанных журналистов депортируют из страны. В случае экстрадиции в США, где расследуется дело о вмешательстве в выборы, им бы грозило до 15 лет заключения.
О задержании господина Звинчука утром 9 октября сообщили черногорские СМИ, а вскоре данные подтвердил премьер-министр страны Милойко Спаич. Блогера, его жену Валерию и трех коллег по съемочной группе задержали в городе Рисан на берегу одного из самых популярных туристических мест бывшей югославской республики — Которского залива. Журналисты проживали в пятизвездной гостинице Movenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay, где их и взяли сотрудники главной спецслужбы страны — Агентства национальной безопасности (АНБ).
Информацию о прибытии группы Михаила Звинчука в Черногорию АНБ, очевидно, получило заранее от британских или американских партнеров, а в дальнейшем, возможно, действовало в их интересах, полагают источники “Ъ”. Во всяком случае, местные структуры вряд ли стали бы сами проявлять интерес к журналистам, которые собирались снимать сюжет о предстоящем 1 ноября введении Черногорией виз для граждан РФ и других стран.
У задержанных, по данным черногорских СМИ, были изъяты «сложное электронное оборудование, современная компьютерная техника и дроны», то есть обычный набор для российских репортеров. Их самих отправили в столицу Черногории Подгорицу. «Мы предупреждали, что попытки гибридных активностей и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают наш путь в ЕС. Сейчас есть серьезные основания внимательно изучить каждый след и каждую связь рассмотреть в более широком контексте»,— написал премьер Спаич в соцсетях 9 октября.
В посольстве РФ в Черногории сообщили, что местным властям направлены запросы с требованием разъяснить причины задержания съемочной группы.