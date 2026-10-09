«Рыбаря» депортируют из Черногории как угрозу нацбезопасности

У задержанных, по данным черногорских СМИ, были изъяты «сложное электронное оборудование, современная компьютерная техника и дроны», то есть обычный набор для российских репортеров. Их самих отправили в столицу Черногории Подгорицу. «Мы предупреждали, что попытки гибридных активностей и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают наш путь в ЕС. Сейчас есть серьезные основания внимательно изучить каждый след и каждую связь рассмотреть в более широком контексте»,— написал премьер Спаич в соцсетях 9 октября.