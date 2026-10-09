Власти Черногории выдворят авторов Telegram-канала «Рыбарь»
09.10.2026, 18:09
Власти Черногории решили выдворить из страны автора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу и еще троих сотрудников проекта. Решение приняли после совместной операции полиции и Агентства национальной безопасности (ANB), передает местное издание Vijesti.
Страну помимо господина Звинчука должны покинуть его супруга Валерия, Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко. «После проведения уголовно-оперативной и разведывательной обработки было установлено, что данные лица не могут продолжать пребывание в Черногории, и в соответствии с Законом об иностранцах были приняты решения об их высылке из Черногории по соображениям национальной и внутренней безопасности государства»,— указано в пресс-релизе полиции, который цитирует издание.
Vijesti пишет, что россияне проживали в отеле в городе Рисане. Оттуда их доставили в отдел полиции. У них изъяли дрон, фотоаппарат, камеру GoPro, телефоны. Премьер-министр, комментируя причины задержания россиян, говорил о «попытках гибридных действий и дестабилизации».
Правоохранительные органы напомнили, что Михаил Звинчук находится под санкциями ЕС, которые запрещают ему въезд на территорию европейских стран. В «Рыбаре» заявляли, что глава проекта и сопровождавшие его люди находились в стране легально.