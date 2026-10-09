Власти Черногории выдворят авторов Telegram-канала «Рыбарь»

Страну помимо господина Звинчука должны покинуть его супруга Валерия, Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко. «После проведения уголовно-оперативной и разведывательной обработки было установлено, что данные лица не могут продолжать пребывание в Черногории, и в соответствии с Законом об иностранцах были приняты решения об их высылке из Черногории по соображениям национальной и внутренней безопасности государства»,— указано в пресс-релизе полиции, который цитирует издание.