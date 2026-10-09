МУС назвал санкции США посягательством на верховенство права
09.10.2026, 17:58
Международный уголовный суд (МУС) решительно отверг санкции, введенные против него властями США. Это следует из заявления суда, которое приводит Reuters.
«Это попытка воспрепятствовать отправлению правосудия и помешать Суду выполнять задачи, ради которых он был создан. Это посягательство на верховенство права и на сами основы международно-правового порядка, удар по простому принципу, согласно которому никто не стоит выше закона»,— отмечается в заявлении суда.
США ввели санкции против МУС 9 октября — вскоре после того, как бывшей судье инстанции Наванетхем «Нави» Пиллэй присудили Нобелевскую премию мира 2026 года. Ограничения предполагают запрет на любые финансовые операции с судом. При этом Управление по контролю за иностранными активами разрешило до 7 апреля 2027 года финансовые операции, необходимые для поддержания работы или сворачивания деятельности МУС.