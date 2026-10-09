МУС назвал санкции США посягательством на верховенство права

«Это попытка воспрепятствовать отправлению правосудия и помешать Суду выполнять задачи, ради которых он был создан. Это посягательство на верховенство права и на сами основы международно-правового порядка, удар по простому принципу, согласно которому никто не стоит выше закона»,— отмечается в заявлении суда.