США ввели санкции против председателя МУС Томоко Аканэ

Министерство финансов США ввело санкции против Томоко Аканэ — японской судьи, председателя Международного уголовного суда (МУС). Это следует из информации на сайте американского министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ

Фото: Eva Plevier / ANP / AP Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ

Фото: Eva Plevier / ANP / AP

Кроме того, ограничения ввели в отношении адвоката МУС Абдулайе Сейе. Минфин США запретил совершать денежные транзакции в отношении этих сотрудников МУС. Под санкции также попадает «любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, владеют 50% или более акций», отмечает американское министерство.

В июле Госдепартамент США объявил о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Вашингтон обещает вводить санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту. Решение в правительстве США объяснили тем, что МУС инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела.