США ввели санкции против председателя МУС Томоко Аканэ
Министерство финансов США ввело санкции против Томоко Аканэ — японской судьи, председателя Международного уголовного суда (МУС). Это следует из информации на сайте американского министерства.
Председатель Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ
Фото: Eva Plevier / ANP / AP
Кроме того, ограничения ввели в отношении адвоката МУС Абдулайе Сейе. Минфин США запретил совершать денежные транзакции в отношении этих сотрудников МУС. Под санкции также попадает «любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, владеют 50% или более акций», отмечает американское министерство.
В июле Госдепартамент США объявил о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Вашингтон обещает вводить санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту. Решение в правительстве США объяснили тем, что МУС инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела.