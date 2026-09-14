В Курске суд удовлетворил иск прокуратуры к фигурирующей в деле о фортификациях ивановской компании

Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск прокуратуры региона к ликвидируемому АО «Корпорация развития Курской области» и ивановскому оператору котельных ООО «Энерго рессурс» Дениса Федорова. Оба ответчика фигурировали в деле о хищении 152 млн руб. при строительстве линии обороны на границе с Украиной. В рамках арбитражного разбирательства признали недействительным заключенный между ними договор подряда и взыскали с компании 36,4 млн руб. Это следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о соглашении от апреля 2024 года на строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов Солнцевско-Мантуровской центральной райбольницы в селах Афанасьевка, Шумаково, Бунино, Выползово, Большая Козьмодемьяновка, Дежевка, Ниженка, Дорохо-Доренское, Орлянка, Плоское, Субботино, Чермошное Солнцевского района Курской области. Причины признания его недействительным не раскрываются, однако уточняется, что 36,4 млн руб. взыскиваются в качестве последствий такого решения по сделке.

Прокуратура инициировала разбирательство в январе 2026 года. В том же месяце заявление было принято к производству.

В апреле Ленинский райсуд Курска приговорил Дениса Федорова к девяти годам лишения свободы за растрату бюджетных средств, выделенных для комплектования оборонительных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Губернатор Александр Хинштейн тогда заявлял, что «Федоров — не просто коммерсант, а человек, который был привезен ныне осужденным главой Корпорации развития Курской области Владимиром Лукиным из Иваново, где они работали вместе».

В июле 2026 года «Корпорация развития Курской области» подала к ООО «Энерго рессурс» иск с требованиями на 1,4 млрд руб. Согласно картотеке арбитражных дел, в эту сумму было оценено необоснованное обогащение по договорам подряда от 2023–2024 годов и неустойка за период с 21 февраля 2023 года до 1 октября 2025-го. Однако истец вовремя не оплатил госпошлину, поэтому заявление было возвращено, следует из картотеки арбитражных дел.

В марте 2025 года Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск о взыскании 4,1 млрд руб. солидарно с участников строительства линии обороны в регионе. Среди ответчиков было ООО «Энерго рессурс», а также ООО «Торговый дом "Курск"», которым владеет и руководит Денис Федоров.

Алина Морозова