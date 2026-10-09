В Пулково предупредили об изменениях в расписании рейсов в Москву

Получить информацию можно по телефону колл-центра Пулково: +7 (812) 324-30-00. Также аэропорт предлагает подписаться на уведомления о статусе рейса в чат-боте «Твой Пулково» в MAX. За уточнениями пассажирам советуют обращаться к авиакомпаниям.