В Пулково предупредили об изменениях в расписании рейсов в Москву
09.10.2026, 17:17
Аэропорт Пулково корректирует расписание рейсов в московском направлении из-за ограничений воздушного пространства в столичном авиаузле. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло и следить за объявлениями в терминале.
Получить информацию можно по телефону колл-центра Пулково: +7 (812) 324-30-00. Также аэропорт предлагает подписаться на уведомления о статусе рейса в чат-боте «Твой Пулково» в MAX. За уточнениями пассажирам советуют обращаться к авиакомпаниям.
В ночь на 9 октября из-за ограничений на полеты в Москве более десяти самолетов перенаправили на запасные аэродромы. В частности, часть рейсов из Внуково и Домодедово направили в Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск.
Утром 9 октября Пулково принял девять международных рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве. По состоянию на 08:00 в петербургском аэропорту отменили восемь рейсов, еще десять задержали на вылет более чем на два часа.