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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Пулково отменили восемь рейсов и задержали еще десять

09.10.2026, 09:16
Аэропорт Пулково принял на запасной аэродром девять международных рейсов из-за ограничений воздушного пространства в аэропортах Москвы. Пассажиров восьми рейсов высадили в терминал петербургского аэропорта, после чего авиакомпании организовали их отправку в столицу альтернативными маршрутами, сообщили в воздушной гавани.
Пассажиров восьми рейсов из Москвы высадили в терминал Пулково

Пассажиров восьми рейсов из Москвы высадили в терминал Пулково

Александр Коряков / Коммерсантъ

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за действовавших ограничений в расписание внесли изменения. По состоянию на 08:00 отменили восемь рейсов, еще десять задержали на вылет более чем на два часа.
С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые информируют их об изменениях и организуют дальнейшую отправку.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор