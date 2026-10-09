Зарплатная гонка подошла к финишу
Из-за чего россияне снизили ожидания от работодателей
09.10.2026, 17:59
Россияне впервые за восемь лет снизили зарплатные ожидания. По данным Финансового университета, к концу третьего квартала желаемый ежемесячный доход в среднем составлял 150 тыс. руб. Год назад показатель был на 2% выше и рос двузначными темпами.
Особенно заметно запросы снизились у представителей рабочих специальностей, хотя еще недавно фиксировался острый дефицит таких кадров. Например, слесари и сварщики в начале года рассчитывали примерно на 300 тыс. руб., а сейчас — на 210 тыс. руб. Эксперты связывают разворот с охлаждением рынка труда. Несколько лет на фоне дефицита кадров соискатели могли диктовать условия, но теперь компании стали осторожнее с наймом и чаще думают об оптимизации расходов.
Впрочем, старые факторы никуда не делись и продолжают влиять на рынок, заметил профессор Финансового университета Александр Сафонов:
«Зарплатные ожидания снижаются всегда, когда соискатели понимают, что рынок труда изменился в пользу работодателя, и видят сокращение рабочих мест, оптимизационные процедуры в организациях и в конечном итоге то, как сложно найти работу. В этом случае стратегия меняется на удержание своей позиции до того момента, пока экономическая ситуация не изменится к лучшему и можно будет искать новое место с более высокой зарплатой.
В России рынок труда разнообразный, и параллельно могут существовать две противоположные тенденции: сильная потребность в рабочей силе, когда компании готовы повышать зарплату, и высокая безработица.
Поэтому во всех случаях нужно просто соотноситься с секторами экономики и регионами. Сейчас в общем и целом рынок работодателя, но по-прежнему есть сектора экономики, где высокий спрос на кадры. В том числе речь о бюджетных отраслях: здравоохранение, образование, сельское хозяйство».
В Финансовом университете называют ситуацию «новой нормальностью» и фиксируют завершение зарплатной гонки. При этом безработица остается низкой. Карьерные стратегии россиян теперь, вероятно, тоже изменятся, считает главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин:
«Снижение темпов экономического роста и затянувшийся период сокращения капиталовложений, конечно, не могут не сказаться на рынке труда.
По статистике, средние заработные платы уже растут заметно медленнее, чем прежде. Это означает, что у широких категорий работающих россиян доходы не растут не только в реальном, а и в номинальном выражении. Конечно, остаются отрасли и специальности, где конкуренция за работников крайне высока, — технические, инженерные специальности, частично здравоохранение. Но во многих отраслях найти новую работу действительно сложнее.
С учетом демографических циклов молодым специалистам тоже может быть непросто, потому что меняется объем предложения. В какой-то мере стратегия конкретных работников может быть тесно связана с проблемой предбедности, потому что в условиях охлаждения рынка гораздо рискованнее увольняться при отсутствии накоплений. Так что для многих категорий трудящихся, у которых нет подушки безопасности или она минимальна, возможности по смене работодателя действительно резко сужаются».
По данным опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты, почти четверть компаний планируют сокращать персонал в конце года, многие готовы урезать штат на 10%.