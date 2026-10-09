Зарплатная гонка подошла к финишу

«Зарплатные ожидания снижаются всегда, когда соискатели понимают, что рынок труда изменился в пользу работодателя, и видят сокращение рабочих мест, оптимизационные процедуры в организациях и в конечном итоге то, как сложно найти работу. В этом случае стратегия меняется на удержание своей позиции до того момента, пока экономическая ситуация не изменится к лучшему и можно будет искать новое место с более высокой зарплатой.