Дефицит кадров поднял ставки

Российская экономика перешла от умеренных зарплат к высоким. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он также отметил, что темпы роста реальной оплаты труда также останутся значительными. Согласно сентябрьскому макроэкономическому опросу ЦБ, в этом году она вырастет на 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Высокую динамику и экономику высоких зарплат стоит различать, уточняет главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Темпы роста зарплат сохраняются на достаточном уровне, во всяком случае 4-5% по итогам 2026 года. Но тут надо учитывать, уже в 2027 году мы такие цифры не получим. Высокие выплаты — это достойные доходы, высокая потребительская активность, а также стимулирование экономики через потребительский спрос. То есть все это хорошо идущая динамика. Если высокие зарплаты не в ущерб тому, какая будет прибыль, их можно приветствовать.

С другой стороны, как мы можем увеличить зарплаты? Больше платить, но пожертвовать прибылью. Но будет ли нам достаточно того, что останется? Если рост зарплат не соответствует росту производительности труда и оказывается, что прибыли на инвестиции уже не хватает, высокие заработные платы не стимулируют, а наоборот, сдерживают экономику».

Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, к 2029 году доля оплаты труда в структуре российского ВВП приблизится к 50%. Но эксперты говорят о давлении высоких зарплат на бизнес: из-за устойчивого дефицита кадров компании вынуждены тратить доходы не на развитие, а на удержание сотрудников.

Кроме того, зарплаты по стране растут неравномерно: пока представители рабочих профессий ждут повышения, офисные сотрудники сталкиваются с сокращениями, считает старший научный сотрудник Института социальной политики Василий Аникин:

«Относится ли увеличение среднего уровня выплат ко всему обществу? Мы точно знаем, что у бюджетников доходы растут в темпе ниже среднероссийского. Точно знаем, что в разных регионах по-разному растут заработные платы. Мы видим, что целые группы в среднем классе на самом деле по зарплатам отстают. Есть, безусловно, профессии, в которых идет опережающий рост. Но говорить о том, что все общество перешло к такой модели высоких заработных плат, наверное, преждевременно».

По данным Росстата за июль, средняя зарплата в России составила 109,5 тыс. руб. За пять лет этот показатель увеличился примерно в два раза.

Мария Тарасова