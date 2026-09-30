Мы вам перезвоним

Число тех, кто пытается трудоустроиться больше года, выросло в 1,5 раза, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат. При этом безработица в стране остается на исторически низком уровне. В сентябре она составила чуть более 2%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В июле порядка 13% безработных не могли трудоустроиться год и более. Летом 2025 года аналогичный показатель был ниже на 4%. Работу в среднем ищут около пяти месяцев. Трудности испытывают даже выпускники топовых российских вузов. Москвичка Мария начала поиск работы сразу после четвертого курса, но пока безуспешно:

«Закончив факультет журналистики МГУ, я начала поиск работы. Но вот сейчас у меня все еще не появилось места работы. Я пошла подаваться на такие стандартные зарплатные вилки, не метила выше головы. В одной компании мне устроили пять этапов собеседований. На крайнем этапе без объяснения причин и без адекватной обратной связи наш путь прервался. Меня, в принципе, поразило то, что у нас нет культуры обратной связи».

Поиски затягиваются из-за низких зарплат в доступных вакансиях и тренда на оптимизацию бизнеса. Нанимать всех подряд компании не готовы. А квалифицированных сотрудников на рынке труда по-прежнему не хватает, уверен партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«С одной стороны, у нас есть охлаждение экономики и замедление рынка труда, и, естественно, с этим связано увеличение сроков поиска работы. С другой стороны, есть и нехватка качественного персонала, в частности рабочих профессий, в частности специалистов. Это все существует одновременно. Несмотря на то, что количество откликов растет, найти тех, кто тебе действительно подойдет, непросто. Для широкого круга соискателей найти работу стало сложнее».

По данным SuperJob, за первое полугодие количество резюме выросло на треть, а количество вакансий, напротив, уменьшилось на 19%. Дефицит кадров сохраняется преимущественно в строительстве и производстве. А вот в офисах ситуация обстоит иначе. Как оказалось, многих сотрудников можно просто заменить нейросетью, говорит управляющий партнер компании «Экопси Консалтинг» Павел Безручко:

«Работники офисного труда без ярко выраженной специализации становятся менее востребованными. Здесь сказывается тенденция замещать интеллектуальную рутину ИИ.

Сильнее всего страдают те профессии, которые легче других замещаются. Это, как правило, офисная работа, низовые и среднего уровня сложности операции.

Алгоритм иметь дешевле, чем живого человека на том или ином рабочем месте».

Кроме того, россияне ищут новые формы занятости и чаще работают на себя. Самозанятых за последние пять лет стало в девять раз больше. А по данным Аналитического центра ВЦИОМ, в 2025 году почти каждый десятый человек владел собственным бизнесом. Часто предпринимательскую деятельность просто совмещают с наймом, считает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Соискатели ищут разных форм занятости, поэтому мы видим где-то рост индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированных. И поэтому кандидаты, если не могли найти работу или хотели бы подработать, они могут и совмещать где-то найм и работу на себя. Чтобы заниматься своим бизнесом, надо, во-первых, кому-то продавать свою услугу. Уход в предпринимательство — не у всех это получается. Но если соискатель не может долго найти работу, одно из направлений — это какие-то свои проекты».

Больше стало и молодых предпринимателей. Только за последний год их количество увеличилось на 16%. А по данным Сбера, в 2026 году средний возраст основателя бизнеса в России снизился до 25 лет.

Мария Тарасова