Уходя — уходи
Российские работодатели стали реже удерживать увольняющихся сотрудников
09.10.2026, 09:00
За два года доля компаний, которые не делают контрофферов (встречных предложений по зарплате и условиям труда) уходящим от них сотрудникам, увеличилась более чем вдвое — с 10% до 22%, подсчитали аналитики SuperJob. Доля удерживающих только отдельных работников снизилась с 63% до 58%. Изменения объясняются состоянием российского рынка труда: по мере роста числа резюме и сокращения темпов найма работодатели все чаще отказываются участвовать в «зарплатной гонке».
Все больше российских компаний отказываются от практики удержания персонала с помощью перебивания сделанных им другими работодателями предложений. Такой вывод следует из опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие 1 тыс. представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех федеральных округов РФ.
Несколько лет для российского рынка труда была характерна высокая текучка персонала — в результате роста числа доступных вакансий и увеличившейся конкуренции за сотрудников. В связи с этим активизировалась и практика контрофферов — попыток оставить сотрудника, который принял предложение о работе в другой компании, на прежнем месте, подняв ему зарплату или улучшив условия труда.
Однако в последнее время этот тренд начал ослабевать. Так, на каждое заявление об увольнении по собственному желанию описанным способом сегодня реагируют 17% организаций. В 2024 году таких было 25%. Доля компаний, которые удерживают только отдельных сотрудников, составляет 58%. Этот показатель, впрочем, тоже снижается — в 2024-м речь шла о 63%. Не удерживают никого 22% компаний против 10% в 2024 году.
Как отмечают в SuperJob, постепенное сокращение практики контрофферов связано с изменениями на рынке труда — за год вакансий стало на 18% меньше, в то время как резюме — на 32% больше. «После двух лет кадрового дефицита работодатели нанимают сдержаннее, хотя безработица низкая (2,1–2,3%)»,— отмечают в организации.
Согласно обзору рынка труда hh.ru за сентябрь, ситуация действительно сместилась в сторону рынка работодателя, что может среди прочего объяснять снижение частоты встречных предложений. hh.индекс (уровень конкуренции, вычисляемый как соотношение числа активных резюме на вакансию) сейчас достиг 8,5 пункта. Среднее число активных вакансий сократилось на 13% год к году, активных резюме — выросло на 15%.
«Компании переходят к модели осторожного планирования и могут уходить от избыточного найма, поэтому необходимость удерживать сотрудников любой ценой через контрофферы снижается. При этом проблема дефицита квалифицированных кадров все еще остается достаточно выраженной. Так, 93% работодателей отмечают, что им не хватает нужных компетенций у соискателей, что говорит о структурном, но о не всеобщем дефиците»,— говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Результаты опроса зафиксировали расхождение в позициях кадровых служб и работодателей. Так, если компании готовы сокращать такие предложения, то доля HR-специалистов, считающих, что уходящих нужно удерживать всегда, почти не изменилась — 23% против 24% в 2024 году. Доля тех, кто допускает удержание лишь в отдельных случаях, составляет 68%, доля противников — только 6%.
Для HR-специалиста контроффер зачастую выступает удобной альтернативой найму нового сотрудника, поскольку требует дополнительных расходов от компании, а не дополнительных усилий от рекрутера, отмечает гендиректор Сornerstone Владислав Быханов. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе контрофферы повышают планку зарплатных ожиданий специалистов и могут провоцировать их регулярно шантажировать своих работодателей для получения прибавки к зарплате.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 2