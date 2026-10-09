Bild: немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным в Москве
09.10.2026, 15:18
Немецкие политики подвергли критике решение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера встретиться в Москве с президентом России. Об этом пишет Bild.
«Позор для Германии. Предательство для Европы. Попрание мира. Но, к сожалению, я и не ждала от него ничего другого», — приводит Bild высказывание члена партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.
Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман также заявила о «позоре» и назвала бывшего канцлера «самым наглым пенсионером Германии». Она критически высказалась о вхождении господина Шредера в наблюдательный совет российской сети Globus.
Лидер социального крыла ХДС Денис Радтке подверг сомнению прежние заявления со стороны Герхарда Шредера о состоянии здоровья, которые использовались в качестве аргумента против проведения парламентских расследований. «Слишком болен для расследования, но достаточно здоров для Москвы», — заявил политик.
В Кремле сообщали, что Владимир Путин «из сообщений СМИ узнал» о поездке «старого друга» и в день рождения пригласил к себе домой.