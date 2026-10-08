Путин в день рождения принял дома Герхарда Шредера
08.10.2026, 21:04
Президент России Владимир Путин в день рождения, 7 октября, принял у себя дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин узнал о приезде Герхарда Шредера в Москву утром 7 октября из СМИ, уточнили в Кремле. «Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения»,— указано в сообщении.