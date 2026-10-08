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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Власть

Путин в день рождения принял дома Герхарда Шредера

08.10.2026, 21:04
Президент России Владимир Путин в день рождения, 7 октября, принял у себя дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин узнал о приезде Герхарда Шредера в Москву утром 7 октября из СМИ, уточнили в Кремле. «Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения»,— указано в сообщении.
Предыдущая встреча Владимира Путина и Герхарда Шредера состоялась в июне в Кремле.