Путин в день рождения принял дома Герхарда Шредера

Владимир Путин узнал о приезде Герхарда Шредера в Москву утром 7 октября из СМИ, уточнили в Кремле. «Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения»,— указано в сообщении.