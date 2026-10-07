Герхард Шредер встретился в Москве с руководством сети Globus в России

ООО «Гиперглобус» — это основное юридическое лицо представительства немецкой сети гипермаркетов Globus. Герхард Шредер вошел в наблюдательный совет компании в начале октября. Как писал «Ъ», владелец бизнеса может рассматривать такой шаг как попытку предотвратить передачу российских активов во временное управление сторонней компании, как это случилось с «Ашаном», «Лемана Про» и Metro Cash & Carry.