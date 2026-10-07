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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Потребительский рынок

Герхард Шредер встретился в Москве с руководством сети Globus в России

07.10.2026, 19:15
Бывший канцлер Германии, член наблюдательного совета ООО «Гиперглобус» Герхард Шредер посетил гипермаркет «Глобус» в Одинцово. Он провел рабочую встречу с руководством компании, рассказали ТАСС в пресс-службе гипермаркета.
Бывший канцлер Германии, член наблюдательного совета ООО «Гиперглобус» Герхард Шредер (крайний справа)

Бывший канцлер Германии, член наблюдательного совета ООО «Гиперглобус» Герхард Шредер (крайний справа)

Telegram канал «Глобус» сеть гипермаркетов

«В новой роли он будет участвовать в общем руководстве компании и сопровождать стратегическое развитие. Для нас это важное событие и новый опыт, который открывает дополнительные возможности для дальнейшего развития нашей сети»,— указано в сообщении компании в Telegram-канале.
ООО «Гиперглобус» — это основное юридическое лицо представительства немецкой сети гипермаркетов Globus. Герхард Шредер вошел в наблюдательный совет компании в начале октября. Как писал «Ъ», владелец бизнеса может рассматривать такой шаг как попытку предотвратить передачу российских активов во временное управление сторонней компании, как это случилось с «Ашаном», «Лемана Про» и Metro Cash & Carry.
Подробности — в материале «Ъ» «Гипермаркеты под наблюдением».
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