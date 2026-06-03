Структурам ГАП «Ресурс» с активами в Черноземье угрожает банкротство

Сразу несколько структур ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших агрохолдингов России, производящего мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч», — столкнулись с угрозой банкротства. Об этом сообщили «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С начала года контрагенты «Токаревской птицефабрики» в Тамбовской области пять раз заявляли о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве — последний раз это сделало ООО «Интехгрупп». Аналогичное уведомление 20 мая опубликовала московская компания «Данзим» в адрес «Белгородского бройлера», также входящего в периметр группы. В ГАП «Ресурс» заявили «Ъ», что ситуация с текущими контрагентами не окажет влияния на операционную деятельность структур компании. Все возникающие разногласия будут решены в досудебном порядке, добавили в агрохолдинге.

В Черноземье компания представлена упомянутыми активами, каждый из которых включает элеватор, птицефабрику, коимбикормовый завод, птицеводческий комплекс и земельный банк. О ряде споров сообщал «Ъ-Черноземье»:

ООО «Рассказовское» депутата Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову обратилось в суд с иском к ОАО «Токаревская птицефабрика» на 212,9 млн руб.

Воронежское ООО «Савала» в споре с тамбовской птицефабрикой смогло взыскать только 3,2 млн руб., хотя изначально требовало 101,5 млн руб.

ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максима Жалнина потребовала 53,2 млн руб. Ранее арбитраж удовлетворил требования другой структуры господина Жалнина на 103,4 млн руб.

Не остался в стороне и «Белгородский бройлер», у которого ООО «См-агро» отсудил 67 млн руб.

Также в суд поступил иск от белгородского ООО «Спецтехсервис» на 44,9 млн руб. В конце прошлого года к «Белгородскому бройлеру» подано около 20 исков совокупной массой требований более 175 млн руб.

ГАП «Ресурс» создана в 2002 году и является одним из крупнейших производителей мяса в России. Основным бенефициаром бизнеса считается Виктор Наурузов. В портфеле группы — бренды «Владимирский стандарт», «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч». По собственным данным компании, в 2025 году она выпустила 1,05 млн тонн мяса птицы в живом весе, что на 1,86% меньше, чем в 2024-м. Аналитики Infoline по итогам 2024 года оценили общую выручку группы в 268 млрд руб. (рост на 36% год к году). В целом с мая 2025 года по май 2026 года контрагенты подали к птицефабрикам ГАП «Ресурс» исков на 4,8 млрд руб., сообщало ранее отраслевое издание Shopper’s.

Анна Швечикова