Структурам ГАП «Ресурс» с активами в Черноземье угрожает банкротство
Сразу несколько структур ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших агрохолдингов России, производящего мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч», — столкнулись с угрозой банкротства. Об этом сообщили «Ъ».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
С начала года контрагенты «Токаревской птицефабрики» в Тамбовской области пять раз заявляли о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве — последний раз это сделало ООО «Интехгрупп». Аналогичное уведомление 20 мая опубликовала московская компания «Данзим» в адрес «Белгородского бройлера», также входящего в периметр группы. В ГАП «Ресурс» заявили «Ъ», что ситуация с текущими контрагентами не окажет влияния на операционную деятельность структур компании. Все возникающие разногласия будут решены в досудебном порядке, добавили в агрохолдинге.
В Черноземье компания представлена упомянутыми активами, каждый из которых включает элеватор, птицефабрику, коимбикормовый завод, птицеводческий комплекс и земельный банк. О ряде споров сообщал «Ъ-Черноземье»:
- ООО «Рассказовское» депутата Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову обратилось в суд с иском к ОАО «Токаревская птицефабрика» на 212,9 млн руб.
- Воронежское ООО «Савала» в споре с тамбовской птицефабрикой смогло взыскать только 3,2 млн руб., хотя изначально требовало 101,5 млн руб.
- ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максима Жалнина потребовала 53,2 млн руб. Ранее арбитраж удовлетворил требования другой структуры господина Жалнина на 103,4 млн руб.
- Не остался в стороне и «Белгородский бройлер», у которого ООО «См-агро» отсудил 67 млн руб.
- Также в суд поступил иск от белгородского ООО «Спецтехсервис» на 44,9 млн руб. В конце прошлого года к «Белгородскому бройлеру» подано около 20 исков совокупной массой требований более 175 млн руб.
ГАП «Ресурс» создана в 2002 году и является одним из крупнейших производителей мяса в России. Основным бенефициаром бизнеса считается Виктор Наурузов. В портфеле группы — бренды «Владимирский стандарт», «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч». По собственным данным компании, в 2025 году она выпустила 1,05 млн тонн мяса птицы в живом весе, что на 1,86% меньше, чем в 2024-м. Аналитики Infoline по итогам 2024 года оценили общую выручку группы в 268 млрд руб. (рост на 36% год к году). В целом с мая 2025 года по май 2026 года контрагенты подали к птицефабрикам ГАП «Ресурс» исков на 4,8 млрд руб., сообщало ранее отраслевое издание Shopper’s.