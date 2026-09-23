«Ивановская текстильная компания» намерена обанкротить «Токаревскую птицефабрику»

На Федресурсе опубликовано уведомление о намерении ООО «Ивановская текстильная компания» обратиться в суд с заявлением о банкротстве ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, производящую мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч»). Сумма требований в сообщении не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В начале сентября 19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области от 8 мая, которым с птицефабрики в пользу ивановской компании взыскан долг за поставленный товар — 1,2 млн руб.

Между сторонами в 2024 году заключен договор поставки, по которому истец поставлял спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Ответчик оплату не произвел.

По данным Rusprofile, ОАО «Токаревская птицефабрика» было зарегистрировано в поселке Токаревка Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство замороженного мяса птицы. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Собственники скрыты. Директором является Сергей Бугунов. Выручка в 2025 году составила 42 млрд руб., что на 4,5% меньше, чем годом ранее (44 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 11,1% — с 2,7 млрд в 2024-м до 2,4 млрд руб. в 2025 году. ООО «Ивановская текстильная компания» зарегистрировано 22 июня 2009 года в Иванове и более 15 лет работает в сфере производства спецодежды. Гендиректор — Юрий Шилов, который является и единственным учредителем. В 2022 году выручка компании составила около 1,01 млрд руб., увеличившись на 19% к предыдущему году. Чистая прибыль выросла с 58,7 млн до 109,8 млн руб. Более актуальных данных не раскрыто.

В июне региональный арбитраж частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» (принадлежит депутату Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову) к «Токаревской птицефабрике». С должника взыскано 108,3 млн руб. Как сообщал «Ъ», сразу несколько структур ГАП «Ресурс», включая тамбовскую, столкнулись с угрозой банкротства.

Анна Швечикова