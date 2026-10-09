Липецкие власти снова ищут подрядчика на содержание камер ПДД после спора в ФАС
09.10.2026, 14:53
Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило новый электронный конкурс на обеспечение работы и техническое обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта составляет 395,1 млн руб. Закупка объявлена с учетом устранения нарушений, ранее выявленных антимонопольной службой. Источником финансирования выступает областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, контрактом предусмотрено обслуживание стационарных, передвижных и мобильных комплексов контроля вплоть до 30 ноября 2028 года. В обязанности подрядчика входят проведение профилактики, ремонт оборудования, замена расходных материалов, проведение государственной поверки приборов, а также обеспечение выезда, настройки передвижных комплексов и обучение операторов мобильных систем. Приступить к выполнению услуг необходимо в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта и передачи необходимых данных заказчиком.
Заявки на конкурс принимаются до 26 октября, итоги подведут 29 октября.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области признало частично обоснованной претензию московского ООО «Интеллектуальные технологии безопасности» к прежней закупке регионального «Дорожного агентства» с аналогичной стоимостью. Антимонопольный орган поддержал доводы заявителя об избыточности условий: заказчик требовал наличия картографического модуля Республики Алтай при работе на территории Липецкой области и настаивал на наличии служебного автотранспорта исключительно на праве собственности. Также ведомство указало на нарушение правил национального режима из-за требования об интеграции статусов заявок с иностранным мессенджером Телеграм и на необъективное распределение баллов при оценке опыта работы с различными моделями дорожных камер. По итогам рассмотрения заказчик получил обязательное к исполнению предписание, после чего скорректировал условия и перезапустил процедуру.