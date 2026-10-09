Липецкие власти снова ищут подрядчика на содержание камер ПДД после спора в ФАС

Согласно техническому заданию, контрактом предусмотрено обслуживание стационарных, передвижных и мобильных комплексов контроля вплоть до 30 ноября 2028 года. В обязанности подрядчика входят проведение профилактики, ремонт оборудования, замена расходных материалов, проведение государственной поверки приборов, а также обеспечение выезда, настройки передвижных комплексов и обучение операторов мобильных систем. Приступить к выполнению услуг необходимо в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта и передачи необходимых данных заказчиком.