Московская фирма пожаловалась на конкурс за 395 млн по обслуживанию липецких камер

Московское ООО «Интеллектуальные технологии безопасности» (ИТБ) подало жалобу в Управление ФАС по Липецкой области на конкурс по обеспечению работы и техническому обслуживанию комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 395,1 млн руб., заказчик — областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области». Прием заявок завершился 16 сентября. Как следует из жалобы, заявитель считает, что заказчик установил избыточные требования, ограничивающие конкуренцию. В частности, требуется «наличие картографического модуля Республики Алтай» и «интеграция с ТСАФ (технические средства автоматической фото-видеофиксации) в количестве не менее 200 штук» — при том что услуги оказываются в Липецкой области.

Также в техзадании содержится требование об обязательной выгрузке данных в Telegram-канал, хотя использование этого мессенджера в России ограничено, а в ряде организаций прямо запрещено.

В жалобе говорится, что заказчик обозначил потребность в комплексах «Скат-ПП», «Крис-2», «Атом ИС», и ряда других, а оборудование семейства «Вокорд-Трафик», «Автопатруль» и прочих, находящихся на балансе агентства, из оценки исключены.

Заявитель также считает необоснованным требование о наличии лицензий на техзащиту конфиденциальной информации, а также на установку, монтаж и наладку средств защиты информации, приписывая эти функции ФСБ России.

Также ИТБ не понравилось требование иметь транспорт только на правах собственности, что, по его мнению, противоречит закону о защите конкуренции.

По данным Rusprofile, ООО «ИТБ» зарегистрировано в Москве в ноябре 2016 года и специализируется на оптовой торговле радио-, теле- и видеоаппаратурой. Генеральный директор — Дмитрий Иванов, который владеет обществом через ООО «Рост-тендер групп». В 2025-ом выручка составила 1,06 млрд руб., увеличившись более чем в 15 раз, чистая прибыль — 18,8 млн руб.

Анна Швечикова