Липецкие антимонопольщики отменили закупку камер видеофиксации из-за Telegram
09.10.2026, 10:49
Управление ФАС по Липецкой области признало жалобу московского ООО «Интеллектуальные технологии безопасности» (ИТБ) на конкурс по обслуживанию комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД частично обоснованной. Заказчиком выступало областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области», начальная цена контракта — 395,1 млн руб.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о поданной претензии. Антимонопольный орган согласился с рядом доводов заявителя. Первый — требование о наличии картографического модуля Республики Алтай избыточно, поскольку объектом закупки является обслуживание комплексов в Липецкой области. Второй довод — неприменение национального режима в отношении ПО, входящего в объект закупки.
Речь о требовании о возможности выгрузки статусов и комментариев по заявкам в Telegram-канал. Поскольку Telegram включен в перечень иностранных информационных систем, а на ПО распространяется запрет, это требование признано «необъективным и не направленным на соблюдение требований Постановления №1875».
Следующий довод — требование о наличии транспортных средств исключительно на праве собственности. Комиссия указала, что заказчик не привел норм, обосновывающих такое ограничение. Последний — необъективное распределение значимости детализирующих показателей по критерию «квалификация». Заказчик присвоил по 20% показателям для комплексов «Скат-ПП», «КРИС-2» и «Атом ИС», тогда как, например, «Кордон.Про-МД-Р» получил 15%, хотя таких комплексов на гарантии больше.
Отклонено три претензии, среди которых требования о наличии лицензий ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю): они признаны законными. По итогам служба выдала заказчику предписание об устранении нарушений и передала материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства. Новая закупка пока не размещена.
На этой неделе воронежская общественная палата передумала насчет отмены парковочных штрафов. Накануне палата заявляла о возможности штрафы смягчить. Стоимость парковки в центре Воронежа 40 руб. в час.