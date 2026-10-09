Липецкие антимонопольщики отменили закупку камер видеофиксации из-за Telegram

Следующий довод — требование о наличии транспортных средств исключительно на праве собственности. Комиссия указала, что заказчик не привел норм, обосновывающих такое ограничение. Последний — необъективное распределение значимости детализирующих показателей по критерию «квалификация». Заказчик присвоил по 20% показателям для комплексов «Скат-ПП», «КРИС-2» и «Атом ИС», тогда как, например, «Кордон.Про-МД-Р» получил 15%, хотя таких комплексов на гарантии больше.