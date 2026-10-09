Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге 21 декабря
09.10.2026, 14:51
Президент России Владимир Путин пригласил глав государств СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге 21 декабря. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Содружества в Туркменистане, сообщается на сайте Кремля.
«Мы обычно традиционно собираемся на дружескую встречу лидеров СНГ в преддверии Нового года и в неформальной обстановке можем поговорить по всем текущим и перспективным вопросам»,— сказал господин Путин.
В прошлом году неформальная встреча лидеров СНГ прошла в Петербурге 22 декабря. В ней участвовали руководители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал из-за плотного рабочего графика.
Сейчас господин Путин находится в Туркменистане с двухдневным рабочим визитом. 9 октября он участвует в заседании Совета глав государств СНГ, а также в Каспийском экологическом саммите. Перед этим российский президент встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.