Путин: страны СНГ будут вместе работать над укреплением стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что совместная работа стран СНГ отвечает интересам их народов и позволит укреплять стабильность и общую безопасность. По его словам, все участники объединения придерживаются похожих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН»,— заметил президент на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Для участия в саммите в Россию прибыли лидеры Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал из-за «плотного рабочего графика».

Лусине Баласян