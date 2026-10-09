Путин: Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года

Помимо этого, российские власти хотят создать цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в нем. Эта модель также могла бы применяться для уточнения и корректировки навигационных маршрутов. Президент России пригласил страны СНГ присоединиться к этой инициативе.