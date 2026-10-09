Путин: Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года
09.10.2026, 13:33
Президент Владимир Путин принял участие в Каспийском экологическом саммите в Туркмении. Он рассказал, что Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря, рассчитанную до 2030 года.
«Она предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми системами»,— пообещал господин Путин (цитата по ТАСС).
Помимо этого, российские власти хотят создать цифрового двойника Каспия с использованием ИИ для прогнозирования изменения уровня воды в нем. Эта модель также могла бы применяться для уточнения и корректировки навигационных маршрутов. Президент России пригласил страны СНГ присоединиться к этой инициативе.
В 1995 году в России появилась Государственная программа по изучению Каспийского шельфа. Лицензию на изучение российского сектора дна Каспийского моря в рамках программы получило предприятие «ЛУКОЙЛ-Морнефтегаз». На основе результатов сейсморазведочных работ был выявлен ряд перспективных на нефть и газ структур. Российский сектор дна Каспийского моря осваивают уже более 10 платформ.