Северсталь вложила 2,6 млрд рублей в модернизацию белгородского ГОКа

Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Яковлевском округе Белгородской области (входит в «Северсталь») инвестировал 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение. Основная цель проекта — увеличение объемов добычи железной руды до 4 млн тонн в 2026 году, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе комбината.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В рамках программы более 180 млн руб. направлено на модернизацию скиповой подъемной установки: заменен 230-тонный барабан и запущена система охлаждения главного электродвигателя. После завершения работ грузоподъемность вырастет до 30–35 т, а объем выдачи руды — с 700 до 900 т в час. Также планируется монтаж калориферных установок на 500 млн руб., переоснащение главного водоотлива на 280 млн руб. и обновление парка техники на 1,2 млрд руб.

Параллельно комбинат внедряет цифровые решения, включая систему машинного зрения на основе ИИ для контроля нахождения людей под грузом, что в разы сократило количество опасных ситуаций. К платформе «СОВА» для автоматического выявления нарушений техники безопасности подключат более 150 камер. В шахте также тестируют дистанционный пульт управления комбайном с видеонаблюдением слепых зон.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в 2007 году в Белгородской области. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Уставной капитал — 1 млн руб. Учредителями являются ПАО «Северсталь». Управляющая организация — АО «Северсталь менеджмент». Выручка компании в 2021 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. Согласно консолидированному отчету ПАО «Северсталь» выручка за 2024 год составила 829,8 млрд руб. (+14% по сравнению с 2023 годом), чистая прибыль — 149,6 млрд руб. (–22%).

В начале 2024 года стало известно, что Яковлевский ГОК планирует инвестировать в развитие в 2024 году 6,6 млрд руб. Тогда анонсировалось, что инвестиционная кампания позволит увеличить производственную мощность и объемы добычи железной руды до 5 млн т к 2026 году.

На прошлой неделе стали известны параметры проекта АО «Комбинат КМАруда», структуры группы «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, контролируется семьей Зубицких) по расширению добычи руды в Губкине Белгородской области. Предприятие инвестирует 5 млрд руб. в строительство нового дробильного комплекса, чтобы увеличить годовую выработку с 5 до 7 млн т.

Ульяна Ларионова