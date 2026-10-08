Подстанция белгородского ГОКа «Северстали» попала под удар ВСУ
08.10.2026, 10:32
Накануне вечером беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Северстали» в Белгородской области. Никто не пострадал, однако объект получил повреждения. Об этом сообщили в «Северстали».
Для работы оперативных служб весь персонал шахты поднялся на поверхность и отправился в безопасное место.
Яковлевский ГОК — один из стратегических активов «Северстали», отмечается на сайте компании. Он расположен в поселке Яковлево Белгородской области, юрлицо зарегистрировано в 2007 году. Его запасы составляют 9,6 млрд т богатой железной руды Курской магнитной аномалии с содержанием железа до 60–68%.
В конце 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Северсталь» вложила 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение Яковлевского ГОКа, чтобы увеличить объемы добычи железной руды до 4 млн т в 2026 году.