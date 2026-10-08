Подстанция белгородского ГОКа «Северстали» попала под удар ВСУ

Яковлевский ГОК — один из стратегических активов «Северстали», отмечается на сайте компании. Он расположен в поселке Яковлево Белгородской области, юрлицо зарегистрировано в 2007 году. Его запасы составляют 9,6 млрд т богатой железной руды Курской магнитной аномалии с содержанием железа до 60–68%.