Курскому экс-депутату ужесточили приговор за махинации при строительстве оборонительных сооружений

Ленинский райсуд Курска признал бывшего депутата областной думы и предпринимателя Максима Васильева виновным в отмывании преступных доходов в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст.174.1 УК РФ). По данным «Ъ», с учетом ранее назначенного наказания он получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат парламента Курской области Максим Васильев

Фото: Личный архив Максима Васильева Бывший депутат парламента Курской области Максим Васильев

Фото: Личный архив Максима Васильева

Уголовное дело рассматривали в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения со следствием. Адвокат подсудимого Валерий Аверичев не знает, будет ли его доверитель обжаловать приговор: «Может будет, может — нет. Он сам еще не решил. Как все нормальные люди, он расстроен всем этим. Но надо смотреть на вещи здраво».

В конце прошлого года Максим Васильев был признан виновным в растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Глушковском районе Курской области. Как установило МВД РФ, экс-депутат участвовал в выводе почти 153 млн руб. во время возведения взводных опорных пунктов в поселках Теткино и Попово-Лежачи. Работы вело ООО «КТК Сервис», бенефициаром которого являлся Васильев. Работы были выполнены на 10%, а ответственные за стройку сотрудники областного АО «Корпорация развития Курской области» доложили в областное управление капстроительства о выполненных работах. Васильеву было назначено пять с половиной лет лишения свободы. Он полностью признал вину и принес извинения в суде.

За участие в этом преступлении бывший глава корпорации Владимир Лукин получил девять лет колонии, а бывший глава «КТК Сервис» Андрей Воловиков — восемь с половиной лет. Вину они не признали. Всего за хищения при строительстве оборонительных сооружений в Курской области осудили 13 человек. Лукина, Воловикова и Васильева обвинили еще и в отмывании украденных средств. Следствие считает, что через подконтрольные фирмы они выводили бюджетные деньги, после чего обналичивали и распределяли между собой. Уголовное дело бывших руководителей корпорации развития и «КТК Сервис» рассматривает Ленинский райсуд Курска. Вместе с ними за растрату судят депутата совета Донецкой народной республики Татьяну Бондаренко.

Сергей Толмачев, Воронеж