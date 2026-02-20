Курскую оборону взяли сроками

Вынесен приговор экс-руководителям корпорации развития Курской области, через которую финансировалось строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. За хищение почти 153 млн руб. бывшие топ-менеджеры учреждения получили от семи до девяти лет колонии. Вину они не признали и готовятся обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин и другие фигуранты дела о хищении 153 млн рублей при строительстве курской линии обороны

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Экс-глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин и другие фигуранты дела о хищении 153 млн рублей при строительстве курской линии обороны

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Ленинский райсуд признал бывшего руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его экс-заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также главу ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) почти 153 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, господину Лукину назначено девять лет колонии общего режима, господину Грабину — восемь, а господам Спиридонову и Воловикову — семь и восемь с половиной лет соответственно.

В общей сложности суд оштрафовал осужденных на 3 млн руб., взыскал с них всю сумму ущерба, а Владимира Лукина лишил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уголовное дело рассматривалось с осени прошлого года. Оно стало первым делом о хищениях при строительстве линий обороны, активные следственные действия по которому курская полиция начала еще в конце 2024 года. Тогда по очереди были задержаны Игорь Грабин и Владимир Лукин. Через несколько месяцев материалы передали на расследование в следственный департамент МВД России, который под контролем Генпрокуратуры в итоге привлек к уголовной ответственности более десяти человек.

В основу материалов против бывшего руководства корпорации развития легла история с возведением двух взводных опорных пунктов в поселках Теткино и Попово-Лежачи. В МВД считали, что в 2022 году по договоренности с депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым глава учреждения Владимир Лукин передал подконтрольной парламентарию фирме ООО «КТК Сервис» подряд на строительство объектов.

Компания выполнила работы лишь на 10%, а ответственные за стройку Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, по версии полиции, закрыли на это глаза и доложили в областное управление капстроительства о выполненных работах. Ущерб от их действий оценили в 152,8 млн руб.

Подсудимые не признали вину и заявили, что обжалуют приговор. Владимир Лукин и Андрей Воловиков в прениях обвинили в хищениях Максима Васильева, который ранее пошел на сделку со следствием и дал показания против руководства корпорации. По словам господина Лукина, депутат похитил деньги, после чего начал банкротство «КТК Сервис», чтобы скрыть махинации. Подсудимый отметил, что сам инициировал уголовное дело, а следствие безосновательно доверилось показаниям господина Васильева, которого он назвал аферистом и мошенником.

В свою очередь Дмитрий Спиридонов заявил, что кроме своей зарплаты не получал никаких незаконных вознаграждений. Наиболее эмоциональное выступление в прениях было посвящено Игорю Грабину. Его супруга, выступавшая общественным защитником, рассказала суду, что муж посвятил всего себя строительству оборонительных сооружений и воспринимал работу как долг перед Родиной: «За эти два года у него было три или четыре дня отпуска. В нашем понимание отпуск — это отдых, а в его — это идти на работу не к 8 утра, а к 12». Сам господин Грабин также сказал, что не жалел ни сил, ни здоровья, но основную часть своего выступления посвятил супруге: «Когда-то я ей обещал, что быт нас не поглотит, прости, родная, что не исполнил…»

С учетом осужденных 20 февраля бывших сотрудников корпорации приговоры за хищения на линиях обороны выслушали уже шесть человек.

В конце прошлого года суд признал виновными в хищениях при строительстве оборонительных сооружений Максима Васильева и его партнера по бизнесу Виталия Синьговского. Они оба заключили досудебные: бывший депутат получил пять лет и шесть месяцев колонии, а предприниматель — четыре года колонии.

В будущем суду предстоит вынести приговоры еще почти десятку участников строительства фортификационных сооружений. В Курске разбирательства ожидают глава компании «Кремень» Игорь Ругаев, директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, генеральный директор и сотрудник ООО «Энергосистема» Владимир Коноплев и Максим Воронин. Им вменяется в вину хищение нескольких десятков миллионов. Кроме того, суда ожидают бывшие губернатор Курской области и его заместитель Алексей Смирнов и Алексей Дедов, которых обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в том числе от участников строительства фортификационных сооружений, а также депутат народного совета Донецкой народной республики Татьяна Бондаренко. Последняя, по версии следствия, обналичивала деньги для Максима Васильева.

Сергей Толмачев, Воронеж