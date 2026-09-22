СВР заявила о планах ЕС вывести замороженные активы России из Euroclear и спрятать
СВР: ЕС планирует украсть замороженные российские активы до 2027 года
Лидеры Евросоюза (ЕС) планируют «провернуть операцию по краже» российских замороженных активов до выборов в части европейских стран в 2027 году, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России. По ее версии, страны ЕС опасаются, что «не смогут бесконечно финансировать» Украину.
Согласно пресс-релизу СВР, на экспертном уровне в ЕС обсуждают создание новой наднациональной структуры, «куда можно было бы спрятать» российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Российская разведка уверяет, что «евробюрократы торопятся».
«Лидеры ЕС кровно заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году. В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе»,— заявили в СВР.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Средства преимущественно хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Страна установила запрет на их использование, так как не хочет единолично брать риски их возможного возвращения России. В сентябре Financial Times сообщила, что Еврокомиссия вернулась к идее использования замороженных российских активов. В Бельгии говорили, что любая подобная инициатива должна предусматривать «полное и юридически безупречное решение».
В 2025 году обсуждение российских активов вышло за рамки использования доходов от их инвестирования: Еврокомиссия планировала направить сами замороженные средства на финансирование «репарационного кредита» Украине на $140 млрд. При этом Евросоюз не выработал фундаментального правового механизма обращения с активами; с 2022 года эксперты искали способ обойти правило о суверенном иммунитете, но в действующем международном праве такого решения не нашли.
Перенос активов в специальную структуру не устраняет этот барьер, а должен был бы изменить порядок управления ими и распределения ответственности. Создание фонда под российские суверенные средства уже называли опасным прецедентом для ареста активов других государств, а Бельгия требовала от стран ЕС неограниченных финансовых гарантий на случай убытков до €193 млрд.
Отдельный риск связан с реакцией участников рынка: при изъятии активов позиции в Euroclear могут начать ликвидироваться, а корпорации и государства — забирать собственные средства из депозитария. Это превращает спор о российском имуществе в вопрос устойчивости самого депозитария и готовности ЕС покрывать возможные последствия.