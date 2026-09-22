Лидеры Евросоюза (ЕС) планируют «провернуть операцию по краже» российских замороженных активов до выборов в части европейских стран в 2027 году, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России. По ее версии, страны ЕС опасаются, что «не смогут бесконечно финансировать» Украину.

Согласно пресс-релизу СВР, на экспертном уровне в ЕС обсуждают создание новой наднациональной структуры, «куда можно было бы спрятать» российские активы, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Российская разведка уверяет, что «евробюрократы торопятся».

«Лидеры ЕС кровно заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году. В дальнейшем "окно возможностей" для изъятия росактивов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму и не согласные с перспективой разжигания большой войны в Европе»,— заявили в СВР.

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Средства преимущественно хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Страна установила запрет на их использование, так как не хочет единолично брать риски их возможного возвращения России. В сентябре Financial Times сообщила, что Еврокомиссия вернулась к идее использования замороженных российских активов. В Бельгии говорили, что любая подобная инициатива должна предусматривать «полное и юридически безупречное решение».