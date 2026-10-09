Reuters: европейские разведки оценивают урон от шпионажа экс-главы разведки ФРГ

Reuters пишет, что арест Ханнинга и обвинения в шпионаже и государственной измене вызвали «волну шока в сфере безопасности и разведки». Агентство цитирует одного из сотрудников немецкой разведки, пожелавшего остаться анонимным, который назвал ситуацию «абсолютной катастрофой» и сказал, что ее последствия для отношений BND с спецслужбами других стран могут быть «очень серьезными».