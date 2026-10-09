Reuters: европейские разведки оценивают урон от шпионажа экс-главы разведки ФРГ
09.10.2026, 13:44
Разведки разных стран Европы пытаются определить, какая секретная информация была скомпрометирована после того, как экс-главу германской Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга арестовали по обвинению в шпионаже. Об этом написало Reuters со ссылкой на источники. О каких именно разведках идет речь, агентство не сообщает, однако ранее появлялась информация, что такие проверки начали британские спецслужбы.
Reuters пишет, что арест Ханнинга и обвинения в шпионаже и государственной измене вызвали «волну шока в сфере безопасности и разведки». Агентство цитирует одного из сотрудников немецкой разведки, пожелавшего остаться анонимным, который назвал ситуацию «абсолютной катастрофой» и сказал, что ее последствия для отношений BND с спецслужбами других стран могут быть «очень серьезными».
Скандал вокруг Ханнинга начался 6 октября, когда германская полиция арестовала его. Его обвинили, в частности, в госизмене, шпионаже и разглашении гостайны. Ханнинг занимал пост главы BND с 1998 по 2005 год, после чего занялся консалтингом. Его предполагаемый сообщник Манфред Д., также занимавший руководящие посты в разведке, передал Ханнингу около 2 тыс. документов, в том числе секретных. По данным следствия, Ханнинг, в частности, использовал секретные документы для подготовки анализа для сотрудника иностранной разведки. Позже сообщалось, что речь шла о разведке Азербайджана.