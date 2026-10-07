Der Spiegel: бывший глава разведки ФРГ Ханнинг готовил доклад для Азербайджана

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аувуст Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, использовал секретные документы при подготовке доклада для разведки Азербайджана. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Издание подтвердило, что Август Ханнинг получал необходимые сведения через оставшегося в BND информатора. Вместе с господином Ханнингом задержали бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Манфреда Д.

Следствие пока не установило, получил ли представитель азербайджанской разведки подготовленные для него документы. Как пишет Der Spiegel, связи Августа Ханнинга с Азербайджаном не скрывались. После ухода из BND он входил в правление Германо-азербайджанского форума.

В Совете по медиа и вещанию Азербайджана позднее опровергли какую-либо связь страны с делом Августа Ханнинга. Ведомство назвало «распространение подобных материалов без ссылки на официальный источник» информационной манипуляцией.

Августа Ханнинга и его предполагаемого сообщника задержали накануне. Первый проходит по делу о госизмене и шпионаже, второй — о пособничестве покушению на госизмену и шпионаж. Расследование в отношении господина Ханнинга началось еще в 2025 году, когда у него дома проводили обыски по делу о похищении детей предпринимательницы Кристины Блок. Тогда была обнаружена утечка в BND.

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