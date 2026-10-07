Der Spiegel: бывший глава разведки ФРГ Ханнинг готовил доклад для Азербайджана
Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аувуст Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, использовал секретные документы при подготовке доклада для разведки Азербайджана. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования.
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Издание подтвердило, что Август Ханнинг получал необходимые сведения через оставшегося в BND информатора. Вместе с господином Ханнингом задержали бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Манфреда Д.
Следствие пока не установило, получил ли представитель азербайджанской разведки подготовленные для него документы. Как пишет Der Spiegel, связи Августа Ханнинга с Азербайджаном не скрывались. После ухода из BND он входил в правление Германо-азербайджанского форума.
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана позднее опровергли какую-либо связь страны с делом Августа Ханнинга. Ведомство назвало «распространение подобных материалов без ссылки на официальный источник» информационной манипуляцией.
Августа Ханнинга и его предполагаемого сообщника задержали накануне. Первый проходит по делу о госизмене и шпионаже, второй — о пособничестве покушению на госизмену и шпионаж. Расследование в отношении господина Ханнинга началось еще в 2025 году, когда у него дома проводили обыски по делу о похищении детей предпринимательницы Кристины Блок. Тогда была обнаружена утечка в BND.
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Ключевая уязвимость Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в этом деле связана с привилегированным положением предполагаемого сообщника: его близость к руководству давала широкий доступ к информации. Поэтому потенциальный канал утечки охватывал не один заранее известный документ, а широкий массив сведений, доступных сотруднику по службе.
Такая конструкция переносит центр расследования с самого доклада на контроль внутреннего доступа к разведывательным данным. Наличие доступа объясняет, как сведения могли быть собраны для подготовки документа, но само по себе не подтверждает, что этот документ был передан азербайджанской стороне.