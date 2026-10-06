Развединформация в ассортименте

Во вторник, 6 октября, в Германии разгорелся «скандал века»: в шпионаже обвинили человека, который сам ранее руководил немецкими шпионами. Речь идет о бывшем главе Федеральной разведывательной службы (Bundesnachrichtendienst, BND) Августе Ханнинге, возглавлявшем ведомство с 1998 по 2005 год. Следователи предполагают, что даже после ухода с поста Ханнинг оставил в BND информатора, который годами собирал для него чувствительную информацию, в том числе о России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава немецкой разведки Август Ханнинг

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP Бывший глава немецкой разведки Август Ханнинг

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали бывшего главу BND Августа Ханнинга в его доме в Нордвальде в Северном Рейне—Вестфалии утром 6 октября. Федеральная прокуратура инкриминировала 80-летнему экс-разведчику госизмену, шпионаж, разглашение гостайны и попытку измены. На какую страну мог работать бывший глава внешней разведки, не сообщалось. Одновременно в Баварии был взят под стражу его предполагаемый сообщник Манфред Д., занимавший руководящие посты во внешней разведке вплоть до марта 2026 года.

Следствие предполагает, что Ханнинг и Манфред еще в 2010 году заключили соглашение, согласно которому последний за деньги передавал бывшему шефу разведки данные из BND. При этом мужчины были знакомы задолго до этого: Манфред руководил аппаратом Ханнинга, пока тот занимал должность главы BND с 1998 по 2005 год, затем вслед за ним перешел в МВД и стал его помощником (Ханнинг же занимал пост статс-секретаря министерства). Когда его начальник решил уйти с госслужбы, Манфред вновь вернулся во внешнюю разведку, где с 2012 по 2026 год бессменно руководил аппаратом главы BND, кто бы ни занимал этот пост в разведслужбе. Такое привилегированное положение и непосредственная близость к руководству давали ему широкий доступ к любой информации.

До июня 2022 года Манфред успел передать Ханнингу около 2 тыс. документов (часть из них под грифом «секретно»), которые тот использовал в личных целях: после ухода на пенсию Ханнинг в частном порядке занимался консалтингом.

Утекшие материалы предназначались исключительно для внутреннего пользования в BND — на их основе руководство разведки готовилось к еженедельным закрытым брифингам по безопасности в Федеральной канцелярии. Среди полученных Ханнингом материалов были отчеты по иранской ядерной программе, оперативные сводки о состоянии российской армии, а главное, сведения, полученные от иностранных разведок стран-партнеров.

Прокуратура предполагает, что в одном из эпизодов Ханнинг использовал секретные документы для подготовки анализа для сотрудника иностранной разведки (материал не касался России). Однако следователи пока не знают, удалось ли экс-разведчику передать документ заказчику. При этом установлено, что Ханнинг передавал ему данные на протяжении нескольких лет, в том числе используя материалы BND. Была у бывшего шефа разведки связь и с представителем разведки другого иностранного государства.

По данным совместного расследования Suddeutsche Zeitung, NDR и WDR, Ханнинг испытывал финансовые проблемы, которые могли подтолкнуть его поставлять информацию сразу нескольким странам.

Арест Ханнинга стал уже вторым чувствительным ударом по репутации немецкой разведки за последние годы. Так, в 2022 году за госизмену был арестован полковник и директор одного из ключевых департаментов BND Карстен Линке. Его обвинили в передаче российской ФСБ строго засекреченных файлов, содержащих GPS-данные украинских систем ПВО и информацию об уязвимостях в каналах связи ЧВК «Вагнер». Однако в случае Линке речь шла о директоре департамента. Обвинения в адрес экс-главы разведслужбы не имеют аналогов в послевоенной истории Германии.

«Скандал века» разворачивается в критический для ведомства момент: немецкие власти как раз готовят к запуску радикальную реформу спецслужб. Законопроект, одобренный правительством, должен превратить BND и внутреннюю контрразведку (BfV) из аналитических ведомств в полноценные силовые спецслужбы. Реформа предполагала снятие послевоенных конституционных ограничений и наделение сотрудников беспрецедентными правами. Так, BND планировали разрешить совершать кибератаки и диверсии за рубежом для защиты военных поставок, блокировать финансовые трансакции и использовать искусственный интеллект для тотальной цифровой слежки.

Теперь же эти изменения будут проходить на фоне жесткой чистки в самом ведомстве, а также в условиях, когда иностранные спецслужбы стран-партнеров будут тщательнее выбирать, какими данными они готовы делиться с Берлином.

Вероника Вишнякова