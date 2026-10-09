VK оспорил санкции ЕС в суде
09.10.2026, 11:54
Холдинг VK оспорил введенные против него санкции Евросоюза (ЕС), заявили ТАСС в пресс-службе компании. Карточка дела зарегистрирована в базе судебной практики Суда ЕС 7 октября.
«VK считает решение (о санкциях.—"Ъ") незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции»,— уточнили в российском холдинге.
VK попал под санкции ЕС в июле. В качестве обоснования ограничений в Совете ЕС заявили, что VK — это материнская компания мессенджера «Макс». Юрлицо «Макса» также находится под европейскими санкциями. После включения в санкционный список VK изменил структуру работы холдинга.