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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

VK оспорил санкции ЕС в суде

09.10.2026, 11:54
Холдинг VK оспорил введенные против него санкции Евросоюза (ЕС), заявили ТАСС в пресс-службе компании. Карточка дела зарегистрирована в базе судебной практики Суда ЕС 7 октября.
«VK считает решение (о санкциях.—"Ъ") незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции»,— уточнили в российском холдинге.
VK попал под санкции ЕС в июле. В качестве обоснования ограничений в Совете ЕС заявили, что VK — это материнская компания мессенджера «Макс». Юрлицо «Макса» также находится под европейскими санкциями. После включения в санкционный список VK изменил структуру работы холдинга.
Подробности — в материале «Ъ» «Балласт интересов».
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