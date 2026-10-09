VK оспорил санкции ЕС в суде

VK попал под санкции ЕС в июле. В качестве обоснования ограничений в Совете ЕС заявили, что VK — это материнская компания мессенджера «Макс». Юрлицо «Макса» также находится под европейскими санкциями. После включения в санкционный список VK изменил структуру работы холдинга.