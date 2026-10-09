В Нью-Йорке начались протесты после стрельбы агента ICE по мужчине с ребенком
09.10.2026, 11:44
8 октября в районе Марбл-Хилл на севере Манхэттена сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) выстрелили в 28-летнего мужчину и ранили его, сообщили The Wall Street Journal и CBS News. По словам свидетелей, в машине рядом с мужчиной, в которого стреляли агенты ICE, находился его пятилетний ребенок. Раненый был госпитализирован. В Нью-Йорке начались протесты с требованием вывести ICE из города и освободить из-под стражи раненого мужчину. С осуждением агентов выступил и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
В Министерстве внутренней безопасности (ему подчиняется ICE) заявили, что в районе Марбл-Хилл проходила операция по задержанию иммигранта из Доминиканской Республики, который является, по заявлению министерства, «преступником, находящимся в стране нелегально». Других деталей, касающихся обстоятельств стрельбы, там не сообщили.
За последние полтора года операции ICE против нелегальных мигрантов неоднократно вызывали критику из-за применения насилия и нарушения правил. В разных городах проходили протесты против действий агентов службы. Самые массовые акции прошли в начале года в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих. В сентябре протесты прошли в Техасе, где сотрудник ICE ранил человека.