В Нью-Йорке начались протесты после стрельбы агента ICE по мужчине с ребенком

В Министерстве внутренней безопасности (ему подчиняется ICE) заявили, что в районе Марбл-Хилл проходила операция по задержанию иммигранта из Доминиканской Республики, который является, по заявлению министерства, «преступником, находящимся в стране нелегально». Других деталей, касающихся обстоятельств стрельбы, там не сообщили.