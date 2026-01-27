Протесты в Миннеаполисе: причины, жертвы, заявления властей

Жители Миннесоты третью неделю протестуют против действий федеральной Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая с декабря проводит рейды в регионе. В крупнейшем городе штата — Миннеаполисе — сотрудники ICE застрелили уже второго гражданина США меньше чем за месяц. Местные власти потребовали от федеральных агентов «убраться к черту», а президент Дональд Трамп в ответ пригрозил ввести в Миннесоту войска. Что известно о конфликте — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adam Gray / AP Фото: Adam Gray / AP

Операция Metro Surge В декабре 2025 года администрация Трампа инициировала операцию по борьбе с нелегальными мигрантами в штате Миннесота, которым руководит губернатор-демократ Тим Уолц. В Миннеаполис были направлены более 3 тыс. сотрудников федеральной Иммиграционной службы. Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов назвало Metro Surge крупнейшей из когда-либо проводившихся подобных операций. С декабря прошлого года сотрудники ICE задержали около 3 тыс. человек.

В администрации Дональда Трампа действия силовых структур в Миннесоте объясняли, среди прочего, раскрытием масштабных мошеннических схем. Одна из них, в частности, была связана с деятельностью НКО Feeding Our Future, которая, по версии следствия, присвоила около $250 млн бюджетных средств, выделенных на поставки детского питания во время пандемии COVID-19. По делу проходят 78 обвиняемых, многие из которых — представители местной сомалийской диаспоры Миннесоты, крупнейшей в США (около 90 тыс. человек).

Жертвы 7 января в крупнейшем городе штата, Миннеаполисе, сотрудник ICE Джонатан Росс застрелил на митинге 37-летнюю американку Рене Гуд. Видеозапись убийства распространилась в соцсетях. На кадрах видно, что женщина сидит в автомобиле, который блокировал одну из полос движения на автодороге. Один из агентов Иммиграционной полиции попытался открыть переднюю дверь машины, другой сотрудник в этот момент стоял перед автомобилем. После этого машина начала движение вперед. Согласно записям очевидцев, госпожа Гуд поворачивала руль, по-видимому, чтобы покинуть место происшествия. В этот момент стоявший перед машиной агент несколько раз выстрелил в женщину. По данным СМИ, стрелявший сказал сотрудникам вызвать скорую помощь и, не дождавшись прибытия медиков, покинул место убийства.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что один из агентов не позволил прохожему, который представился врачом, оказать женщине первую помощь. Прибывшие на место медики не смогли подъехать к пострадавшей из-за автомобилей ICE. Врачам пришлось идти пешком к машине госпожи Гуд. Врачи медицинского центра округа Хеннепин, куда доставили Рене Гуд, констатировали смерть женщины из-за множественных огнестрельных ранений головы.

Утром 24 января в Миннеаполисе агенты ICE застрелили 37-летнего американского гражданина Алекса Джеффри Претти. В МВБ, комментируя произошедшее, заявили, что погибший был вооружен пистолетом. На видеозаписях инцидента видно, что господин Претти на телефон снимал столкновения протестующих с сотрудниками иммиграционной полиции. Судя по кадрам, в лицо мужчины распылили перцовый баллончик, его повалили на землю, когда он попытался помочь подняться упавшей женщине. Оружие, судя по всему, было скрыто под его одеждой. Судя по видео, один из сотрудников вытащил пистолет господина Претти из кобуры, после чего в него около 10 раз выстрелил другой агент ICE.

Ход протестов После убийства Рене Гуд тысячи человек вышли на улицы Миннеаполиса, требуя от ICE покинуть штат. Между местными жителями и силовиками начались столкновения. Демонстрации прошли в нескольких городах США.

Крупнейшая акция протеста в Миннеаполисе прошла 23 января, тысячи людей также протестовали в столице Миннесоты, городе Сент-Пол. На время митингов, в которых приняли участие представители профсоюзов, в штате закрылись сотни предприятий.

После гибели Алекса Претти протесты возобновились. Демонстранты требовали от местной полиции арестовать сотрудников федеральной службы. На поминальную службу по господину Претти собрались тысячи человек. Власти Миннесоты развернули в городе Национальную гвардию для поддержания порядка.

Реакция администрации Трампа Комментируя гибель госпожи Гуд, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что сотрудник ICE, открывший огонь, был госпитализирован из-за наезда автомобиля, но позже выписан. По словам чиновницы, Рене Гуд заблокировала автомобили силовиков и отказывалась выйти из машины по требованию агентов, после чего попыталась сбить одного из них. Действия погибшей госпожа Ноэм назвала «актом внутреннего терроризма», а выстрелы агента ICE — самозащитой.

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что погибшая «вела себя крайне буйно» и препятствовала действиям силовиков. Он назвал ее «профессиональным подстрекателем» и подчеркнул, что госпожа Гуд наехала на сотрудника иммиграционной полиции «жестоко, умышленно и злонамеренно». Президент пригрозил применить в отношении Миннесоты закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, если политики штата «не подчинятся закону и не прекратят нападения профессиональных подстрекателей и мятежников на патриотов» из ICE.

Закон позволяет американскому президенту вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, восстаний или противодействия местным властям, если те «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок. В последний раз Insurrection Act применяли в 1992 году для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.

22 января вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа хочет «снизить накал страстей» в Миннеаполисе. Он сообщил, что приехал в Миннеаполис, чтобы оценить масштабы напряженности. Протестующих он назвал «крайне левыми агитаторами». Вице-президент обвинил местные власти в том, что «ситуация вышла из-под контроля». Ранее он называл смерть госпожи Гуд «трагедией, которую она навлекла на себя сама».

Президент Трамп обвинил господина Претти в намерениях напасть на агентов ICE. Госпожа Ноэм заявила, что погибший намеревался причинить силовикам «максимальный ущерб». Федеральные власти заявили о начале расследования гибели господина Претти.