В Техасе агент иммиграционной службы ICE ранил человека

В столице Техаса Остине сотрудник Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) 20 сентября выстрелил в 28-летнего венесуэльца Уилбера Рафаэля Гарсеса Переса и ранил его. Пострадавший был доставлен в местную больницу. Об этом сообщили СМИ, включая CNN и BBC. Господин Перес работает курьером в сервисе доставки DoorDash и в момент инцидента выполнял заказ. Подробности не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акции противников и сторонников действий службы ICE одновременно проходили в Ньюарке (штат Нью-Джерси) (май 2026 года)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters Акции противников и сторонников действий службы ICE одновременно проходили в Ньюарке (штат Нью-Джерси) (май 2026 года)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В городе уже начались протесты против действий ICE. Местные власти и полиция также добиваются от ведомства раскрытия обстоятельств дела, а мэр Остина Кирк Уотсон требует проведения независимого расследования. Как заявил мэр, жители города имеют право знать, что произошло, и «чувствовать себя в безопасности».

За последние полтора года операции ICE против нелегальных мигрантов в разных штатах неоднократно вызывали критику из-за применения насилия и нарушения правил. В разных городах США проходили протесты против действий агентов службы. Самые массовые акции прошли в начале года в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих. В самом Техасе агенты ICE в июле застрелили мексиканца Лоренцо Сальгадо Араухо.

Яна Рождественская